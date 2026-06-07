Until Dawn 2: Release, Plattform und möglicher Preis der Fortsetzung zum PS4-Horrorhit

Until Dawn bekommt mehr als zehn Jahre nach Teil 1 eine Fortsetzung und wir haben alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen.

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Samara Summer
07.06.2026 | 10:00 Uhr

Das neue Until Dawn erscheint im nächsten Jahr. Das neue Until Dawn erscheint im nächsten Jahr.

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Über zehn Jahre nach dem Release von Until Dawn wurde eine Fortsetzung des Teen-Horror-Hits mit ganz neuen Charakteren in neuem Setting angekündigt. Wir fassen für euch auf den kommenden Seiten zusammen, was bisher über den storyfokussierten Slasher-Grusel bekannt ist.

Video starten 2:22 Until Dawn 2 mit erstem Trailer für PS5 angekündigt

Until Dawn 2: Release, Plattform und möglicher Preis

Beim Reveal von Until Dawn 2 wurde auch gleich ein Release-Zeitraum genannt. Das Horror-Sequel soll 2027 erscheinen. Weitere Ankündigungen der State of Play im Juni findet ihr hier:

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Auf welchen Plattformen erscheint Until Dawn 2? Für alle, die keine PS5 oder PS5 Pro besitzen, haben wir leider schlechte Nachrichten. Wie schon Until Dawn damals für die PS4, erscheint auch der Nachfolger nur exklusiv für die aktuelle PlayStation-Konsolengeneration.

Preise und Editionen sind bisher noch nicht bekannt, wir gehen aber davon aus, dass es sich bei dem Exklusivspiel um einen Vollpreistitel handeln dürfte.

Mehr zu Cast, Story und dem Gameplay von Until Dawn erfahrt ihr auf den nächsten Seiten.

Was erhofft ihr euch von einem neuen Until Dawn? Oder habt ihr mit der Marke, beziehungsweise der Art von Spielen schon längst abgeschlossen?

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Genre: Action

Release: 2027 (PS5)

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