Es ist die Meldung des Jahres, ach was, des Jahrzehnts. Es ist die Nachricht, auf die Spieler weltweit seit Ende 2017 hingefiebert haben. Nun ist es soweit. Das Spiel Untitled Goose Game von Entwickler House House, mit der berühmtesten Stealth-Gans der Videospielgeschichte, erscheint in weniger als einem Monat für die Nintendo Switch.

Wann ist der Release: Der Release ist bereits am 20. September 2019.

Den Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch hier anschauen:

Was habe ich da gerade gesehen?

Beim Spiel Untitled Goose Game geht es um eine Stealth-Gans, die aus dem Hinterhalt arglose Dorfbewohner in den Wahnsinn treibt - das verrückte Konzept von Entwickler House House macht das schnatternde Tier zum Star.

Brecht in Gärten ein, klaut die Schlüssel des Farmers und macht dann ein gemütliches Picknick. Das Gameplay mischt Elemente der Genre Puzzle, Stealth und Sandbox mit einer einfachen Steuerung: Eine Taste zum Schnattern, eine Taste, um Dinge mit dem Schnabel zu schnappen. Damit habt ihr auch schon alle Werkzeuge, um Menschen zu terrorisieren. Was will man bitteschön mehr!?

Habt ihr den Verstand verloren?

Nein! Nicht gans. (Sorry, der musste sein) Nach dem ersten Trailer brach im Internet ein regelrechter Hype um das kleine Indie-Spiel mit der hinterhältigen Gans und dem besonderen Namen aus. Auch bei uns auf Facebook wurde das geteilte Gameplay-Video zum Hit.

Ursprünglich sollte das Spiel bereits früh in diesem Jahr für Nintendo Switch und den PC erscheinen, wurde dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun scheint das Spiel in Gänze fertig zu sein und wir können es, wie ihr vielleicht bemerkt habt, kaum noch abwarten es endlich zu spielen.

Seid ihr auch so aus dem Häuschen?