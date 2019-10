Indie-Hit Untitled Goose Game soll auch für PS4 & Xbox One kommen

Gerade ist die Gans aus Untitled Goose Game überall zu finden. Das kurze, aber sehr unterhaltsame Spiel, in dem wir mit dem weißen Federvieh jede Menge Blödsinn anstellen, hat sich zu einem kleinen Hit auf PC und der Nintendo Switch gemausert. Auf der Hybridkonsole thront die freche Gans sogar auf Platz 1 der Verkaufscharts.

Aber auch andere Plattformen sind geplant.

In einem Interview mit ABC sprechen die Entwickler von House House über den unerwarteten Erfolg von Untitled Goose Game und über die Zukunft des Indie-Hits und demnach sollen auch die PS4 und die Xbox One irgendwann einmal in den Genuss kommen. Bestätigen wolle man es derzeit zwar nicht, aber die Hoffnung ist definitiv da, das Spiel auch im PlayStation Store und dem Xbox Store anbieten zu können.

Worum genau geht es in Untitled Goose Game? Wir spielen eine Gans, erkunden Level und können NPCs mit dem mittlerweile berühmten "HONK" erschrecken, ihre Schlüssel stehlen oder sonst irgendwie für Unordnung sorgen. Was relativ banal klingt, spielt sich aber sehr unterhaltsam und erreicht eine große Fangemeinde.

"Ahh, hello. Was it you who rang the bell of awakening?" pic.twitter.com/FwPmPKInoY