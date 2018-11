Update:

Bethesda hat soeben den Patch 1.02 für Fallout 76 auf der PS4 veröffentlicht. Um das Update zu installieren, müsst ihr zunächst stolze 47GB herunterladen.

Alle weiteren Infos zum Update könnt ihr hier nachlesen.

Originalmeldung:

Seit wenigen Tagen könnt ihr entweder solo oder zusammen mit Freunden das Ödland von Fallout 76 erkunden. Bethesda hat jetzt einen Zeitplan veröffentlicht, wann in naher Zukunft mit ersten Updates zu rechnen ist.

Los geht es zur wahrscheinlich großen Freude vieler Spieler schon jetzt. Das Online-RPG hat aktuell wie von der Reihe gewohnt mit Startschwierigkeiten in Form von Bugs und technischen Problemen zu kämpfen.

Fallout 76 - Special

Macht das Online-RPG auch solo Spaß?

Hier eine Übersicht, wann und in welcher Form Bethesda das Spielerlebnis von Fallout 76 verbessern möchte.

19. November:

Das erste Update widmet sich in hauptsächlich der allgemeinen Performance und Stabilitätsproblemen der Server. Zudem werden einige Fixes an Quests, der Bedienungsoberfläche und dem tragbaren Bau-Menü C.A.M.P durchgeführt.

Kommende Wochen:

Bethesda möchte so schnell wie möglich das Inventar vergrößern, damit ihr auf eurer Reise durch Appalachia nicht ständig überfüllt seid. Bislang ist das aus technischen Gründen nicht möglich. Die Stabilität der Server wäre sonst aufgrund der hohen Anzahl an Items nicht gewährleistet. Das soll jedoch in den folgenden Wochen gefixt werden.

Desweiteren sollen bekannte Exploits in naher Zukunft behoben werden. Alle weiteren Updates richten sich an Spieler auf dem PC und können hier nachgelesen werden.

Updates in 2019:

Neben zusätzlichen Fixes und Verbesserungen, soll es neue Inhalte und Spielsysteme geben. Dazu zählen:

Öffnung neuer Vaults

Weitere Verbesserungen am tragbaren Bau-Menü C.A.M.P

Fraktionen basiertes PVP

Fallout 76 - PVP-Fraktionen

So könnten sie funktionieren

Welche Dinge sollte Bethesda so schnell wie möglich verbessern?