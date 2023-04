Kadabra kehrt nach über 20 Jahren Verbot endlich wieder ins Sammelkartenspiel zurück.

Abra Kadabra, hex hex: Nachdem Uri Geller das Zauberer-Pokémon mit Löffel endlich wieder freigegeben hat, kann es auch wieder im Sammelkartenspiel auftauchen. Genau dort erscheint es jetzt nach 21 Jahren Abstinenz auch wieder. Zusammen mit den insgesamt 151 ersten Pokémon überhaupt. Das Set wurde jetzt offiziell enthüllt und wir wissen auch, wie die Kadabra-Karte aussieht.

Kadabra kehrt als Sammelkarte zurück, nachdem Uri Geller freie Bahn gegeben hat

So sieht das neue alte Pokémon aus: Hier könnt ihr euch direkt als erstes einmal die Comeback-Karte ansehen. Kadabra erstrahlt in neuem Glanz und hat auch immer noch seinen Löffel dabei. Am Look hat sich sonst nicht allzu viel geändert. Eine Holo-Version gibt es auch.

Kein Aprilscherz: Auch wenn die Bilder hier am ersten April veröffentlicht wurden, handelt es sich dabei um die offizielle Ankündigung und Enthüllung. Die Karten kommen wirklich und zwar ziemlich genau so, wie im Vorfeld bereits vermutet und spekuliert wurde.

Was ist das für ein Set? Es handelt sich dabei um das sogenannte “Pokemon Card 151”-Set. Der Name kommt daher, dass sich darin alle 151 ersten Pokémon verbergen. Es wurde beim Champions League 2023-Turnier angekündigt und erscheint am 16. Juni in Japan.

Außerhalb davon könnte es als spezielles Feiertags-Set veröffentlicht werden. Wann und ob das Kartenset aber wirklich jemals zum Beispiel in Deutschland erscheint, steht noch nicht fest.

Was war da mit Uri Geller? Der selbsternannte Zauberer Uri Geller fühlte sich durch das Pokémon Kadabra benachteiligt. Er hatte unfreiwillig dafür Pate gestanden. Was in einer Klage resultierte und darin, dass keine Kadabra-Karten mehr nachgedruckt wurden. Mittlerweile hat der angebliche Magier seine Klage von vor zwanzig Jahren aber wieder rückgängig gemacht.

Uri Geller soll sogar einen Brief an den Vorsitzenden von Nintendo gesendet und sich für sein Verhalten entschuldigt haben. In der ursprünglichen Klage hatte er behauptet, Kadabra sei "böse und okkult" und Pokémon-Charaktere "gewalttätig".

Wie findet ihr die neue Kadabra-Karte? Freut ihr euch über die Rückkehr?