Uri Geller & sein Löffel standen unfreiwillig für ein Pokémon Pate

Klingt komisch, ist aber so: Uri Geller behauptet, er könnte mit der Kraft seiner Gedanken Löffel verbiegen. Damit ist er einigermaßen reich und berühmt geworden, obwohl es natürlich großer Quatsch ist. Aber das Psi-Pokémon Kadabra gibt es hingegen wirklich! Und sein Design wurde zumindest in einem Detail von dem Fake-Magier inspiriert, der dagegen sogar geklagt haben soll.

Das Pokémon Abra kann sich zu einem Kadabra weiterentwickeln (Simsala gibt es ebenfalls, nur Bimm fehlt irgendwie). Dann trägt das Taschenmonster einen Löffel mit sich herum, der offensichtlich an den angeblichen Zauberer Uri Geller erinnern soll. Die Inspiration ist ziemlich eindeutig, was Uri Geller gar nicht gefallen hat.

Falls ihr den nicht kennt: Wie im ersten Matrix-Film kann Uri Geller angeblich Löffel verbiegen, und zwar nicht mit der Hand, sondern allein durch die Kraft seiner Gedanken. Er behauptet, noch eine ganze Menge anderer Zaubertricks auf Lager zu haben, das war aber sein berühmtester, den er immerzu vorgemacht hat.

Im November 2000 berichtete unter anderem zum Beispiel BBC, dass Uri Geller Nintendo verklagt hat. Das Unternehmen habe ihn in einen "bösen, okkulten Pokémon-Charakter verwandelt", erklärte der erwachsene Mann, der so tut, als könnte er zaubern.

Uri Geller sei es wichtig gewesen, der Welt mitzuteilen, dass er "nichts mit diesen gewalttätigen Charakteren" zu tun habe. Offenbar scheint ihm nicht so ganz hundertprozentig klar gewesen zu sein, worum es sich bei Pokémon handelt, aber das spielt ja auch keine Rolle.

Well, they're both psychics that bend spoons, and their Japanese names are nearly identical:



If that's a coincidence, it's a big one. Would like to see that Geller quote you mentioned if it's handy. Cheers mate.