Pokémon Schwert & Schild: Tipps und Guides im Überblick

Pokémon Schwert & Schild birgt wie seine Vorgänger etliche Mechaniken und Geheimnisse, die einer Erklärung bedürfen. Um euch das Leben als Trainer in der Galar-Region etwas zu vereinfachen, haben wir in diesem Übersichtsartikel all unsere Guides, Tipps und Tricks zum neuen Pokémon-Hauptableger für euch gesammelt.

Da wir stetig neue Artikel zu Schwert und Schild schreiben, werden wir diese Übersicht fortlaufend updaten. Letztes Update: 19. November 2019.

Was ihr vor dem Kauf über Schwert & Schild wissen solltet

Übersichten der Starter & neuen Gen 8-Pokémon

Alle Starter & ihre Entwicklungen - Hier sind die Anfangspokémon der 8. Gen aufgelistet

Alle neuen Pokémon - Liste aller Monster aus Generation 8

Tipps & Guides rund um das Spielgeschehen

Fundorte beliebter & wichtiger Pokémon

Tipps & Guides für Endgame-Aufgaben

Shinys in Schwert und Schild - Wie ihr sie findet und wie ihr die Chancen erhöht

Was wollt ihr unbedingt noch über Schwert und Schild wissen?