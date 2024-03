PS Plus-User will eigentlich nur Star Wars-Spiel zocken, als sein Bildschirm plötzlich von einem ganz anderem Titel übernommen wird

Ähnlich schockiert dürfte auch dieser User geguckt haben, als PS Plus ihm ein ganz anderes Spiel aufgezwungen hat als das, was er zocken wollte.

Wer genug Videospiele gezockt hat, dürfte schon reichlich kuriose Bugs gesehen haben. Was einem PlayStation-User hier aber passiert ist, haben wir so auch noch nicht gesehen. Eigentlich wollte der Fan nämlich einfach über PS Plus Star Wars: The Force Unleashed 2 zocken. Stattdessen fing sein Bildschirm an zu flackern und zeigte ihm ein komplett anderes Spiel.

Das Wichtigste in Kürze: PlayStation-User erlebt kuriosen Bug beim Zocken von Star Wars: The Force Unleashed 2

Sein Bildschirm flackert und zeigt plötzlich Sly Cooper: Thieves in Time

Die Community amüsiert sich über den Vorfall und spekuliert über versteckte Nachricht der PlayStation

Ein anderer User berichtet von ähnlichem Bug und gibt Lösung durch Soft-Reset der PS5

PS Plus-User wird von Sly Cooper heimgesucht und die Community amüsiert sich

Der Fan hat diesen ziemlich ungewöhnlichen Bug auf Video festgehalten und mit den Worten "Hilfe, ich wollte doch nur Force Unleashed 2 auf PlayStation Plus spielen =(" via Reddit geteilt.

Das Video startet ganz normal mit Gameplay von Force Unleashed 2, allerdings fängt der Bildschirm dann ziemlich schnell an zu flackern und blendet dabei für Millisekunden ein komplett anderes Bild ein: Nämlich den Startbildschirm von Sly Cooper: Thieves in Time.

So sieht der absurde Bug im Video aus:

Die Community amüsiert sich natürlich prächtig über diesen Vorfall und scherzt, dass die PlayStation der Person anscheinend eine versteckte Botschaft zusenden will. "Ich glaube, du sollst Sly Cooper Spielen, Freund.", schreibt etwa User _mywifeleftme in den Kommentaren.

Auf die Rückfrage des Thread-Erstellers was passieren würde, wenn er es nicht tut, bekommt er nur ein ominöses "Du wurdest gewarnt" von einer weiteren Person zurück.

User MunnBoston stellt dagegen die (nicht allzu ernst gemeinte) Theorie auf, dass Sony hier ein neues Sly Cooper für die PS6 enthüllt. Offensichtlich hat er damit aber einen Nerv getroffen, wenn man nach der Antwort von Faroren geht: "Gott, wie viel ich bereit wäre zu opfern, damit das wahr wäre ..."

Sly Cooper übernimmt die PlayStation - aber es gibt eine Lösung

Anscheinend ist dieser Bug auch kein Einzelfall. In den Kommentaren berichtet ein User davon, dass ihm das beim Spielen von God of War ebenfalls passiert ist. Während der Threadersteller das Problem ganz simpel beheben konnte, indem er das Spiel geschlossen hat, hatte der andere Fan nicht so viel Glück.

Nachdem der Bug bei ihm bei God of War aufgetreten war, konnt er kein einziges PS Plus-Spiel mehr streamen. Zum Glück hat er aber inzwischen eine Lösung gefunden, indem er ein Soft-Reset der PS5 gemacht hat.

Dazu muss die PS5 ausgeschaltet werden und für zwei Minuten mit rausgezogenem Netzstecker aus bleiben. Haltet dann den Einschalt-Button gedrückt, bis ihr zweimal kurz hintereinander ein Piepen hört. Damit kommt ihr in den Safe Mode. Schleißt dann den DualSense per USB-Kabel an und wählt die Option "Systemsoftware updaten". Nach dem Neustart war das Problem für den Fan behoben.

Habt ihr auch schon ähnlich merkwürdige Bugs beim Spielen erlebt?