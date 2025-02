Am Valentinstag schick essen gehen? Dieses Koop-Spiel für die Switch macht mehr Spaß und kostet weniger!

Dieses Spiel könnt ihr nur zu zweit spielen und eignet sich deshalb besonders für den Valentinstag.

Einen Strauß Blumen, ein schickes Essen oder eine Flasche Parfüm sind die Klassiker am Valentinstag. Heißt: Sie wurden schon hundertmal gemacht, zeugen nicht gerade von Kreativität und sind zudem auch recht teuer. Wie wäre es stattdessen mit einem Zocker-Date? Und mit It Takes Two ist gerade das perfekte Spiel dafür im Angebot.

Love is in the Air

It Takes Two ist nicht nur deshalb ein tolles Spiel für Paare, weil ihr es zu zweit spielen könnt, sondern auch deshalb, weil Liebe ein zentrales Thema in der Story ist. Ihr schlüpft nämlich in die Rolle eines Ehepaars, das sich eigentlich scheiden lassen will, bis sie von einem verzauberten Beziehungs-Ratgeber in Puppen verwandelt werden. Plötzlich müssen die beiden wieder zusammenarbeiten, um ihre menschliche Gestalt wiederzuerlangen.

Ich meine, gibt es ein besseres Spiel für den Valentinstag?

Und das Gameplay unterstützt den Story-Ansatz sehr clever, denn die Koop-Mechaniken sind abwechslungsreich und machen richtig Laune, vor allem da die beiden Figuren im Spiel unterschiedliche Fähigkeiten und Talente haben.

Koop neu gedacht

Nicht nur die Story, die sehr lustig und drollig daherkommt, überzeugt. Auch die bunte, fantasievolle Welt macht das Spiel zu einem echten Hingucker. Da beschwert sich dann auch mal der alte Staubsauger, warum er nicht repariert wurde oder ihr bekommt von Eichhörnchen einen Flammenwerfer überreicht. Die Verliebtheit ins Detail macht das Spiel so besonders und verleiht ihm einen einzigartigen Look. Falls ihr noch nicht überzeugt seid, findet ihr hier unseren Test zum Spiel, und der Titel verrät schon, wie das Urteil ausfällt.

Wenn ihr und euer Partner am Valentinstag wirklich etwas ganz besonderes erleben wollt, dann holt euch das Spiel auf Amazon, stellt euch Snacks und Getränke bereit und erlebt zu zweit eine unvergessliche Zeit in diesem wirklich grandiosem Spiel, welches Koop so gut wie alleine wieder salonfähig gemacht hat.