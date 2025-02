Kind wünscht sich LAN-Party zum 12. Geburtstag - Vater macht's möglich und teilt das beeindruckende Setup

Beim Anblick dieses Bildes können wir schon erahnen, dass alle Anwesenden eine gute Zeit erwartet. (Bild: Reddit / pnilled)

LAN-Partys sind ein Phänomen aus der früheren Zeit der Videospiele, in der sich leidenschaftliche Zocker*innen zusammengetan haben, um die Tage und Nächte gemeinsam vor dem PC zu verbringen. In spannenden Shooter-Matches wurden knallharte Duelle ausgetragen, während nebenher viel zu hohe Mengen Koffein konsumiert und unterschiedliche Dateien umhergeschickt wurden.

Durch die steigende Beliebtheit von Konsolen und die deutliche Verbesserung der Online-Funktionalität von Videospielen gehören LAN-Partys nicht zwingend in die Vergangenheit, sind aber durchaus seltener geworden. Deswegen freut uns die Geschichte aus der Community umso mehr, in der ein Vater für sein Kind eine LAN-Party organisiert.

Vater organisiert LAN-Party für seinen Sohn und teilt das Setup

Der Redditor pnilled teilt mit der Community, dass sein Sohn sich zum zwölften Geburtstag eine LAN-Party wünscht. Das ist ein schöner Vorwand dafür, das beeindruckende Setup von insgesamt zehn PCs zu teilen, die der Vater selbst organisiert hat.

Die Entstehung des Setups: In einem Kommentar erklärt pnilled auch, von wo er das Setup herhat. Tatsächlich haben sich bereits sechs der Geräte durch einen glücklichen Zufall ergeben. Über die Weihnachtszeit hat pnilled den eigenen Computer sowie zwei Geräte seiner Kinder aufgewertet.

Das jüngste und dritte Kind hat ebenfalls einen eigenen PC, der ebenfalls im Bild vertreten ist. Dabei handelt es sich um ein älteres Gerät, das der Vater vor einigen Jahren auf Ebay ersteigert hat. Im Verlauf des letzten Jahres hat sich pnilled zusätzlich drei Mini PCs gekauft, welche die Anzahl der verwendeten Geräte auf insgesamt Zehn bringen.

Somit hatte der Vater und Reddior pnilled bereits alle nötigen Computer beisammen. Dadurch stand nur noch der Kauf der nötigen Peripherie bevor, die sich zwar nicht auf dem höchsten Niveau befindet, ihren Zweck aber dennoch erfüllt. Insgesamt hat pnilled etwa 380 Euro zusätzlich in das Setup für die LAN-Party investiert.

Diese Prozessoren und Grafikkarten sind verbaut:

i7 8700k, GeForce RTX 2080 SUPER

i5, GeForce RTX 3050

i7-4790K, GeForce GTX 1070 Ti

i7-4790, GeForce GTX 1650 Low Profile (Ebay-Kauf)

AMD Ryzen 7 7800X3D, GeForce RTX 4080 SUPER (neuere Geräte Kinder)

Ryzen 3 5425U (Mini PC)

Ryzen 7 5825U (Mini PC)

Ryzen 9 6900HX (Mini PC)

Übrigens: Die Kommentare bestätigen, dass der Vater pnilled doch sehr Gaming-affin ist. So hat er nicht nur unterschiedliche PC-Hardware zu Hause herumliegen, sondern auch waschechte Arcade-Automaten!

Auch ein Teil der Spielauswahl ist bereits bekannt:

Damit erwartet die Kinder auf der LAN-Party nicht nur ein beeindruckendes Setup, sondern auch eine breite Spielauswahl. Nur sind nicht alle Spiele jugendfrei – da drücken wir aber aufgrund eigener Erlebnisse, die womöglich in der Vergangenheit stattgefunden haben, die Augen zu.

Bei so viel Engagement für eine Geburtstagsparty sind wir natürlich nicht die Einzigen, die begeistert sind. In weniger als 24 Stunden nach der Erstellung des Beitrags hinterlassen über 27.000 Personen eine positive Bewertung auf Reddit und teilen Spielvorschläge oder schwelgen in Nostalgie.

Wir schließen uns dabei dem User 1DroidRepairMan und stimmen ihm oder ihr zu, dass pnilled wie ein guter Papa wirkt – und wünschen den Zocker*innen schon im Voraus viel Spaß! Für den Redditor TheArts ist außerdem klar: Das sei eine Geburtstagsparty, an die sich die Teilnehmer*innen noch lange erinnern werden. Wenn wir in unseren eigenen Erinnerungen aus LAN-Partys schwelgen, können wir abermals nur zustimmen.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Gehören LAN-Partys für euch der Vergangenheit an oder trefft ihr euch heute noch mit euren Freund*innen bei einem aufwendigen PC-Setup, um die Tage und Nächte durchzuzocken?