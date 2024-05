Rauchender Vater wundert sich über lahmen PC - Sein Sohn öffnet ihn und findet mehr Dreck als in einem Aschenbecher

Dieser dreckige PC von Reddit wirkt besonders kurios: Ist das Erde? (Bild: reddit.com/user/MrThey59)

Wer schon mal einen PC geöffnet hat, dürfte sein blaues Wunder erlebt haben: In den Geräten ist es oft viel dreckiger als gedacht. Insbesondere, wenn sie auf dem Boden stehen, haarende Haustiere in der Nähe sind oder in dem Haushalt geraucht wird. Letzteres war wohl in diesem Fall der Hauptgrund für die ziemlich umfangreiche Verschmutzung im Inneren des Computers. Mit so viel Dreck, dass man laut dem Sohn darauf Gemüse anbauen könnte.

Vater beschwert sich über langsamen PC, sein Sohn macht ihn auf und sagt: 'Mit all dem Dreck kann ich Gemüse anbauen'

Darum geht's: Der Vater des Redditors MrThey59 soll sich darüber gewundert haben, dass sein PC ganz schön langsam geworden war. Daraufhin hat sein Sohn irgendwann die Idee gehabt, einfach mal das Gehäuse zu öffnen, um das Innenleben zu inspizieren. Was er darin gefunden hat, seht ihr in seinem Reddit-Beitrag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das war im Gehäuse: Jede Menge Schmutz und ein kleines Häufchen Dreck, das nach Erde oder Kaffee aussieht. Die Lüfter und der Kühlkörper sind ordentlich staubig und mehr oder weniger normal. Immerhin handelt es sich bei diesem PC hier um ein echt altes Schätzchen, das noch ohne große Filter oder ähnliches auskommt.

Merkwürdiger wirkt da schon das braune, pulverige Häufchen. Das dürfte den Sohn dann auch zu der Aussage verleitet haben, dass man mit dem Dreck aus diesem PC-Gehäuse wahrscheinlich sogar Gemüse anbauen könnte (was natürlich Quatsch ist und wie Mein-MMO schreibt, solltet ihr auch keine Zigarettenasche als Dünger benutzen).

In den Kommentaren reagieren viele Menschen recht bestürzt und fragen, wie es dazu gekommen ist. Offenbar war der Vater Raucher, was einiges erklären würde. Zumindest macht es sich im Inneren von technischen Geräten mit Lüftern mit der Zeit durchaus bemerkbar, wenn in den Räumlichkeiten geraucht wird. Tut das lieber nicht!

Hilfe bei Nikotinsucht:

Zigarettenrauchen schadet nicht nur euch selbst, sondern auch euren Mitmenschen, die ihn passiv einatmen. Wollt ihr aktiv gegen das Rauchen angehen, dann findet ihr unter anderem Unterstützung bei rauchfrei!, dem Beratungsangebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Eine grundlegende Reinigung hat die Temperaturprobleme des PCs dann aber wohl wieder gut in den Griff bekommen. Wie der Urheber des Posts schreibt, wurde in den All-in-One-PC dann auch noch eine deutlich schnellere SSD-Festplatte eingebaut und der Vater war am Ende des Tages mehr als zufrieden mit der neu hinzugewonnenen Lebensqualität.

Wie sieht euer Office-PC wohl von innen aus? Habt ihr eure Konsolen und andere Geräte schon einmal geöffnet und euch gewundert, oder reinigt ihr sie sowieso regelmäßig?