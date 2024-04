Vater verpasst PS5-Controller ein putziges Makeover, damit er den gleichen hat wie sein Baby

Ein Traum aus Grün, Gelb, Blau und viel zu vielen anderen Farben. (Bildquelle: Facebook)

Schon vor einigen Jahren ist PS5-Fans eine auffällige Ähnlichkeit des DualSense-Controllers zu einem Spielzeug von fisher-price aufgefallen. Das ist wie ein Pad geformt, fällt aber deutlich knubbeliger aus und verfügt statt Sticks und Triggern über Drehregler und Schalter.

Nun ist ein Reddit-Post aufgetaucht, in dem ein Familienvater seinen PS5-Controller so umgestaltet hat, dass er mit dem markanten Kinder-Gamepad seines Sohnes übereinstimmt. Und das Design ist richtig cool geworden! Sofern ihr denn auf den vollen Farb-Overkill steht...

Vater gestaltet seinen Controller zu einem kindgerechten Design um

Darum geht's: Auf Reddit ist ein Bild erschienen, in dem ein Familienvater seinen PS5-Controller im Vergleich zum fisher-price-Spielzeug seines 9 Monate jungen Sohnes zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Er hat seinen DualSense an das Spiel-Pad seines Babys angeglichen, da es immer zum PS5-Controller gegriffen hat, als es auf seinem Schoß saß. Sie sollten sich letztendlich ähneln, wohl aus Liebe zum eigenen Kind.

Der Ursprung des Bildes ist allerdings kein neuer, stattdessen handelt es sich um einen Repost einer Geschichte, die sich vor fast zwei Jahren abgespielt hat und eigentlich noch ein bisschen weiter geht.

Danni Mokomoko – so der Name des 3D-Druck-begeisterten Papas – hat mit seiner Controller-Mod nämlich offenbar einen Nerv getroffen und seine Kreation für knapp 200 Dollar an weitere Familien verkaufen können.

Wahrscheinlich waren aber auch einfach ein paar Witzbolde unter den Bestellenden, die das knallbunte Design unglaublich lustig fanden. Und ganz ehrlich? Wer könnte es ihnen verübeln?

Er lacht so fröhlich! (Bildquelle: Native Creative 3D Printing)

Wobei: Die Tastenbelegung ist schon ein ziemliches Sakrileg. A und B statt Viereck und Dreieck? Wer ist nur zu so viel Chaos fähig? Der Rest der selbsterstellten Tasten ist aber durchaus gut gelungen und trifft den fisher-price-Charme fast 1 zu 1.

Noch nichts über den Nachfolger des DualSense bekannt

Es wird zwar noch einige Jahre dauern, bis wir einen vollwertigen DualSense-Nachfolger bekommen, bis dahin dürften aber noch einige Sony-Patente ans Licht kommen.

Unter anderem könnte es beleuchtete Tasten und genauere Vibrationen geben:

Außerdem ist das letzte offizielle Limited Edition-Design seitens Sony jetzt schon ein bisschen älter. Im September 2023 erschien ein rot-schwarzer DualSense zu Spider-Man 2. Wäre also mal wieder Zeit, für einen neuen Look – nur so bunt wie das fisher-price-Pendant sollte er vielleicht eher nicht sein.

Oder was meint ihr? Würdet ihr zu einem bunten Spielzeug-Controller greifen?