Der Victrix BFG bekommt ein Crossover mit Call of Duty.

Welches Stick-Layout ist eigentlich das Bessere? Das der PlayStation oder das der Xbox? Beim Victrix BFG könnte ihr die Frage nach Lust und Laune selbst beantworten, da die Bedienelemente getauscht werden können.

Mit einem speziell für Modern Warfare 2 angepassten Design spricht der PS5- und PS4-Controller nun auch Call of Duty-Fans an, die am mexikanischen Flair des jüngsten Ablegers Gefallen gefunden haben.

Viel Gold und Bling Bling

Die "Las Almas Golden Cartel Limited Edition" des Victrix BFG Pro-Controllers greift Motive auf, die für das in Modern Warfare 2 auftauchende Las Almas-Drogenkartell typisch sind. Totenschädel, Rosenblüten und die Kartellinsigne werden umrahmt von Stacheldraht.

Seht doch einmal selbst:

Auf der goldfarbenen Rückseite prangt darüber hinaus ein großer Call of Duty-Schriftzug, beidseitig sorgen schwarze Silikonfelder für einen rutschfesten Griff. Abgerundet wird der Look von RGB-Lichtern am Touch-Pad und der Ladeanzeige, die in einem stylischen Lila erstrahlen.

Oder in Magenta? Violett? Medium Light Orchid HEX #BA44D3?

Falls ihr die Farbe erkennt, schreibt es uns doch in die Kommentare. Die Kollegen und Kolleginnen hätten mich mit der Diskussion fast um den Verstand gebracht.

Das kann der Victrix BFG

Mit seinen wechselbaren Bedienelementen hat der Victrix-Pro-Controller ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Mit ihnen kann die Anordnung der Sticks, des Steuerkreuzes und der Aktionstasten angepasst werden.

Zudem liegen zusätzliche Bedienelemente bei, die insbesondere auf Kampfspiele wie Street Fighter 6 oder Tekken 7 zugeschnitten sind. Darunter etwa ein Layout mit sechs mechanischen Aktionstasten oder Stick-Begrenzungsringe, die auf 8-Wege-Eingaben ausgelegt sind.

Das Zubehör-Paket ist nicht ohne.

Obendrauf gibt es:

In fünf Stufen justierbare Trigger-Stops, die den Schaltweg von R2 und L2 verkürzen

Vier frei programmierbare Rücktasten

Drei invidualisierbare Profile für Controller-Totzonen, Tastenzuordnungen und Co. (wird per App eingestellt)

Turnier-Modus, der die Funkverbindung und Systemtasten deaktiviert

Zwei Steuerkreuze; ein Vier-Wege-Digikreuz und eine Scheibe

Zwei Wechsel-Analog-Sticks; ein längerer mit größerer Hebelwirkung und ein kürzerer

Hier findet ihr den Victrix BFG auf Amazon:

Elementare DualSense-Funktionen fehlen

Die ergonomische Beschaffenheit des Victrix BFG sowie die hohe Anzahl an Anpassungsmöglichkeiten werden in vielen Reviews, wie hier von Dexerto, als Pluspunkte genannt.

Wenig überraschend fehlt es dem Victrix BFG (wie jedem anderen Dritthersteller-Controller auch) jedoch an den DualSense-exklusiven Features. Sprich: Es gibt keine adaptiven Trigger und auch auf das haptische Feedback wurde verzichtet.

Die Funktionen stehen einzig dem DualSense Edge als Pro-Controller zur Verfügung, da Sony alleinige Patente daran hält.

Dafür ist der Victrix BFG ein bisschen günstiger, bei der Call of Duty-Edition müsst ihr mit circa 200 Euro rechnen. In den USA erscheint die Sonderauflage am 24. Juli, ein deutscher Release steht noch aus.

Gefällt euch das extravagante Design oder das schlichte Schwarz des Standard-Designs besser?