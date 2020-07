Geoff Keighley hat jetzt im Rahmen des Summer Game Fest erstmals live den DualSense vorgestellt und dabei erste Hands on-Eindrücke geliefert. Auch wurde ein bislang unbekanntes Feature des PS5-Controllers enthüllt. Alle Infos zur Präsentation lest ihr hier:

Originalmeldung

Sony hat den PS5-Controller aka DualSense bislang nur auf stilisierten Bildern und in Trailern gezeigt aber noch nicht live und in Action. Nachdem in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Fake-Bilder vom neuen Controller auftauchten, können wir jetzt endlich einen ersten Blick auf das Gamepad abseits des bekannten Promomaterials werfen.

Bekannter Journalist und Moderator probiert den DualSense aus

Woher kommt das Material? Von Geoff Keighley, der unter anderem als Moderator und Host der Game Awards und Opening Night Life der gamescom bekannt ist. Keighley hat jetzt ein Video auf Twitter geteilt, in dem er den PS5-Controller bereits in der Hand hält und einen kleinen Vorgeschmack auf das Gerät gibt.

Der Grund für das Video? Keighley wird heute, am 17. Juli 2020 um 18 Uhr deutscher Zeit den PS5-Controller im Hands-on ausprobieren und seine Erfahrungen im Rahmen des Summer Game Fests teilen.

In der Beschreibung des Youtube-Livestreams zum Hands-on heißt es, dass Keighley nicht nur zeigen wird, wie genau der PS5-Controller aussieht, sondern auch damit spielen wird. Was genau, ist noch unklar. Womöglich werden wir dann also erfahren, wie sich die neuen Features des Gamepads (haptisches Feedback, Adaptive Trigger und Co.) anfühlen werden.

Wie reagieren die PS5-Fans? In der Community stoßen nicht nur die neuen Features des PlayStation 5-Controllers auf Interesse. Im PS5-Subreddit kristallisiert sich ein Wunsch heraus, der auf dem ersten Blick nichtig erscheinen mag: Spieler und Spielerinnen wollen den angeschalteten PS5-Controller sehen, wollen wissen, wie die blaue Lightbar um das Touchpad herum wirkt. Gehofft wird außerdem, dass auch die durchsichtigen Knöpfe des Geräts leuchten.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation 5-Controller

Alle offiziellen Bilder und Infos zum PS5-Controller lest ihr im separaten GamePro-Special:

Die PS5 erscheint Ende 2020. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Der Preis ist ebenfalls weiterhin unklar.