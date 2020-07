PS5: Angebliches Foto vom DualSense-Controller sorgt für Diskussionen

Der PS5-Controller wurde noch nicht live und in Action gezeigt. Bisher gab es den DualSense nur auf den offiziellen Marketing-Bildern von Sony zu sehen. Aber möglicherweise ändert sich das gerade: Es sieht zumindest schwer danach aus, als könnten die ersten Leute schon Hand anlegen. Im Netz ist ein Foto des DualSense-Controllers aufgetaucht, dass das PS5-Gamepad offenbar erstmals in freier Wildbahn zeigt. Ob das Bild echt ist, wird von Fans jetzt heftig debattiert.

Der PS5-Controller DualSense wurde anscheinend zum 1. Mal in freier Wildbahn fotografiert

Das ist das Foto: Auf diesem Bild ist der neue PS5-Controller zum ersten Mal außerhalb von dem bekannten Promo-Bildmaterial zu sehen. Zumindest, wenn es sich bei diesem Foto nicht um einen elaborierten Fake, sondern ein echtes Foto handelt. Hier könnt ihr euch das Bild anschauen, um das sich jetzt so hitzige Diskussionen ranken.

Was ist daran so besonders? Die Frage ist berechtigt, immerhin wissen wir mittlerweile schon eine ganze Weile, wie der PS5-Controller aussieht. Er war zwar noch nicht von hinten zu sehen, aber das ist hier auch nicht der Fall.

Das erste Foto des PS5-Controller in einer echten Umgebung würde aber bedeuten, dass es erstmals zum Beispiel einen Größenvergleich und die Relation zu einer Hand gibt (auch wenn die natürlich ebenfalls in Form und Größe variieren kann).

Es würde auch bedeuten, dass irgendjemand schon die PS5 oder zumindest den DualSense in die Finger bekommen hätte. Was natürlich etwas ist, was sich aktuell viele Fans sehnlichst wünschen. Aber noch dürfte das Entwickler*innen vorbehalten sein.

Alle Infos, die es zum PS5-Controller gibt, findet ihr hier in der Gamepro-Übersicht:

Mehr über die Größe und das Gewicht der PS5 findet ihr hier, Infos zum kostenlosen PlayStation 5-Upgrade für Spiele hier.

PS5-Fans streiten sich, ob das DualSense-Foto echt oder fake ist

Echt oder nicht? Auf Reddit gibt es jetzt schon hitzige Debatten darüber, ob das Bild echt ist. Mindestens genauso heiß wird diskutiert, woran das erkannt werden könnte. Dieses Video soll angeblich beweisen, dass das Bild nicht echt ist.

Aber auch das wird natürlich in Frage gestellt. Fest steht: Wir wissen es nicht genau. Wenn das Foto kein echtes Foto ist, handelt es sich jedenfalls um einen ziemlich gut gemachten Fake. Das Bild ist hochauflösend, die Schatten und Reflektionen wirken ebenfalls ziemlich naturgetreu.

Was sagt ihr dazu? Ist das Bild eurer Meinung nach echt oder ein Fake? Interessiert euch das überhaupt (wenn ja: warum?), oder lässt euch so ein Bild eher kalt?