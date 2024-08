'Tatsächlich habe ich etwas davon gegessen': Spieler zeigt seinen völlig demolierten Game Boy, der wie durch ein Wunder noch immer funktioniert

Bei dem alten Game Boy staunt auch Mario nicht schlecht. (Bild: Nintendo/Reddit:Beautiful-Fruit416)

Wenn wir irgendwie alte Hardware vom Dachboden oder aus dem Keller kramen, können wir froh sein, wenn sie trotz noch relativ guten Zustands läuft. Ich trauere etwa meinem alten Game Boy Color hinterher, der noch top aussieht, aber trotzdem schon vor Ewigkeiten den Geist aufgegeben hat. Umso unfassbarer ist es, dass der alte Game Boy von Redditor Beautiful-Fruit416 noch funktioniert und das auch noch in dem ramponierten Zustand!

Alter Game Boy hat viel durchgemacht, funktioniert aber noch

Aktuell macht ein völlig demolierter Game Boy die Runde, bei dem wir uns wirklich fragen, was der Arme alles durchmachen musste. Es fehlen ganze Teile des Gehäuses, als wären sie abgeknabbert worden, Buchstaben wurden eingeritzt, er ist völlig mit Tinte eingesaut und der Bildschirm scheint auch schon im Sterben zu liegen.

Aber seht selbst:

Dass der Bildschirm noch weitestgehend in Takt ist und der Game Boy an sich sogar noch erfolgreich Spiele abspielt, gleicht einem kleinen Wunder. Sogar die Klinken-Buchse soll noch funktionieren, was auch nötig ist, da der Lautsprecher mittlerweile fehlt.

Allerdings befürchtet der Eigentümer Beautiful-Fruit416, der den Game Boy eigenen Aussagen nach besitzt, seit er fünf Jahre alt ist, dass der Display es nicht mehr lange mit macht, da er zwischendurch schon vertikale Linien aufweist. Daher habe er ihn in mehreren Subreddits gepostet, in der Hoffnung, Hilfe bei der Reparatur zu finden:

Der Bildschirm meines Game Boys aus der Kindheit hat angefangen, den Geist aufzugeben. Ich würde ihn gerne wieder zum Laufen bringen, ohne dass er wie ein modernes Gerät aussieht, wenn möglich. Es ist wirklich schade, denn abgesehen vom Bildschirm funktioniert er immer noch einwandfrei. Reddit r/Gameboy

'Das Ding läuft mit Willenskraft, Hoffnungen und Träumen'

Hilfreiche Links zu Reparaturvideos oder Angebote, sich dem Game Boy anzunehmen, hat der Redditor bereits bekommen. In den Kommentaren herrscht angesichts des demolierten Zustands aber natürlich ein ganz anderes Thema: Warum zum Kuckuck sieht das Ding so kaputt aus? Was hat er damit angestellt?

"Hast du Teile von deinem Gameboy gegessen?" fragt sogar jemand. Die Antwort von Beautiful-Fruit416 klingt dabei etwas unvorstellbar, aber angeblich will er das wirklich getan haben:

Tatsächlich habe ich das! Ich erinnere mich, dass ich immer Teile von der Stelle abgeschnitten habe, wo der Lautsprecher war, damit ich sie essen konnte. Ich weiß nicht, ich war ein komisches Kind.

Zudem soll der Game Boy einen unbeabsichtigten Tauchgang im Fluss überlebt haben, als Beautiful-Fruit416Mit 13 Jahren in der Natur kleine Tiere suchte.

So oder so sieht man, dass sein Game Boy so einiges mitgemacht hat, was die Community gleichzeitig amüsiert und überrascht. Aussagen wie "Das Ding läuft mit Willenskraft, Hoffnungen und Träumen" oder "Er hat einen Mörsergranatenangriff überlebt" fühlen sich bei dem Anblick des Gerätes gar nicht mal so abwegig an, auch wenn die Realität natürlich anders aussieht.

Oder was glaubt ihr, wie es sein kann, dass das gute Stück noch nicht vollkommen den Geist aufgegeben hat? Besitzt ihr noch alte Hardware, die womöglich auch schon so einiges mitgemacht hat? Funktioniert die noch?

Schreibt uns eure Gedanken und Geschichten gerne in die Kommentare.