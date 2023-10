VR-Brillen am Amazon Prime Day kaufen: Holt euch die Meta Quest 3 direkt zum Release

Taucht mit der Meta Quest 3 so tief in Spiele ein wie niemals zuvor.

Gestern, am 10. Oktober war nicht nur der Start des zweiten Prime Day, auch die langersehnte Meta Quest 3 VR-Brille feierte ihren Release. Das Beste daran: Mit einer aktiven Prime Mitgliedschaft ist der Versand kostenlos! Die Brille kommt übrigens auch im Bundle mit dem VR-Rollenspiel-Hit Asgarth's Wrath 2.

Seit gestern läuft zweite Amazon Prime Day! Damit ihr das Deal-Event optimal nutzen könnt, solltet ihr euch unseren Guide zu Amazons Deal-Sause zu Gemüte führen:

Der große Prime Day Guide Start des 2. Amazon Prime Day 2023: Diesen Tag solltet ihr euch rot im Kalender anstreichen von GamePro Deals

So gut ist die Meta Quest 3 VR-Brille

Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Hardware der VR-Brille ordentlich aufpoliert. Ein neuer Snapdragon XR2 Gen 2 soll doppelt so schnell sein und auch die Auflösung wurde auf 2064 x 2208 Pixel pro Auge hochgeschraubt.

Praktisch, denn ihr könnt Spiele direkt auf der Brille spielen und benötigt keine Konsole oder einen PC, zum sie zu betreiben. Kameras zur Bewegungs-Erfassung sind ebenfalls eingebaut, somit kommt sie komplett kabellos daher!

Natürlich könnt ihr die Brille auch für PC-Spiele, die ihr auf Steam und Co. gekauft habt, verwenden. Dadurch und durch den Fakt, dass sie mit allen Spielen der beiden Vorgänger-Modelle kompatibel ist, habt ihr eine unfassbar breite Menge an Spielen, die ihr mit der Brille zocken könnt.

Die Meta Quest 3 lohnt sich also auch, wenn ihr bereits viele VR-Kracher besitzt. Experimentierfreudige freuen sich auch über die "Mixed-Reality"-Funktion. Dadurch verschwimmt die echte mit der virtuellen Welt und funktioniert ähnlich wie das Konzept der Augmented Reality, wie sie etwa in Pokémon Go eingesetzt wird.

Die besten VR-Alternativen am Prime Day

Wenn ihr von der Meta Quest 3 nicht überzeugt seid, müsst ihr nicht verzagen, denn bei Amazon gibt es noch einige spannende Alternativen, mit verschiedenen Einsatzbereichen:

