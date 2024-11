Weihnachtsmann & Co. KG 2024 - Das sind die diesjährigen Sendetermine und Uhrzeiten für den Serien-Klassiker

Weihnachtsmann & Co. KG stimmt euch auch 2024 wieder auf die Advents- und Weihnachtszeit im TV ein.

Seit 1997 läuft jedes Jahr Weihnachtsmann & Co. KG im Fernsehen und auch 2024 bildet keine Ausnahme. Mit beruhigender Verlässlichkeit wird der Kinder- und Familien-Klassiker in Serienform auch 2024 wieder in der Vorweihnachtszeit ausgestrahlt. Nur wann genau die einzelnen Folgen kommen, das ist natürlich die Frage. Aber keine Sorge, wir liefern die Antwort, es geht nämlich heute schon los.

Ab wann läuft Weihnachtsmann & Co. KG dieses Jahr im Fernsehen?

Darum geht's: In Weihnachtsmann & Co. KG begleiten wir den Weihnachtsmann und seine drei Elfen auf ihren Abenteuern, die sie in der Vorweihnachtszeit erleben. Unzählige Kinder wollen beschenkt werden, aber der fiese Grantelbart kann Weihnachten nicht leiden und will es allen vermiesen. Zum Glück helfen aber nicht nur Trixi, Guilfi und Jordi, sondern auch die Rentiere, Pinguine und Balbo, der Eisbär.

Wann kommt die Serie 2024? Die 26 Episoden der einzigen Staffel, die es von Weihnachtsmann und Co. KG gibt, laufen auch dieses Jahr wieder auf Super RTL und etwas später auf Toggo plus. Zusätzlich gibt es aber auch wieder die Wiederholungen am Wochenende.

Los geht es heute schon: Die ersten Folgen Weihnachtsmann & Co. KG laufen ab heute Abend um 18:10 Uhr auf Super RTL. Bei Toggo plus kommen sie dann ab 19:10 Uhr. Am Tag darauf folgen jeweils die Wiederholungen um 13:10 Uhr beziehungsweise um 14:15 Uhr.

4. November ab 18:10 Uhr auf Super RTL

4. November ab 19:10 Uhr auf Toggo plus

Am Wochenende laufen die Folgen des Serien-Klassikers dann ab 8:15 Uhr auf Super RTL und ab 9:15 Uhr bei Toggo plus im Vormittagsprogramm. Die 26. und letzte Folge "Der Weihnachtsmann und sein Geheimnis" kommt dann am Donnerstag, dem 21.11. beziehungsweise in der Wiederholung am darauffolgenden Freitag.

Ihr solltet die Termine allerdings mit Vorsicht genießen. Das sind zwar die bisherigen Sendetermine, aber daran kann sich natürlich kurzfristig immer noch etwas ändern. Es kommt immer wieder mal vor, dass TV-Sender etwas an ihrem Programm ändern.

Selbstverständlich kann die Serie aber auch gestreamt werden. Ihr könnt euch das vorweihnachtliche Spektakel zum Beispiel bei Apple TV oder Amazon zu Gemüte führen, müsst die Staffel dort dann aber kaufen. Dasselbe geht auch bei Google beziehungsweise YouTube.

Wie findet ihr die Weihnachtsmann & Co. KG-Serie? Schaut ihr sie euch auch 2024 noch im TV an?