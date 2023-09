War Thunder lässt es im neuen Update mächtig krachen - Bringt euch Ungarn, legendäre Flugzeuge und den Rachegott höchstselbst!

Was steckt alles im Update? Das aktuelle Update von War Thunder heißt “Sons of Attila” und hat als wichtigstes Feature die ungarischen Streitkräfte, die mit einem kleinen Panzerchen auf Rang 1 loslegen und mit einem der weltweit modernsten Tanks auf Rang 7 enden.

Dazu kommen die neuesten Varianten der legendären Flugzeuge F-16 und MiG-29 sowie der berühmte sowjetische Hubschrauber Mi-8, der bis zu 192(!) Raketen tragen kann. Zudem gibt es noch eine Menge weiterer Fahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe, darunter ein Artilleriegeschütz, das nach einem Gott der Rache benannt ist.

Die Performance des Spiels wurde ebenfalls verbessert und es gibt wieder eine Menge neuer grafischer Effekte. Darunter sind zerstörbare Außenmunition, die sogar explodieren kann sowie neue Raucheffekte. Obendrein könnt ihr nun auch gezielt Dekoration vom Rumpf des Gegners ballern und moderne Flugzeuge haben sprachgestützte Warnmeldungen.

Ungarns Streitkräfte – Optimal für den Einstieg und am Ende hochmodern

Die namensgebenden Söhne des Attila sind die Ungarn, denn diese Nation bekommt erstmals einen Forschungsbaum mit gleich elf Fahrzeugen spendiert. Die ungarischen Tanks findet ihr unter dem italienischen Forschungsbaum. Dort könnt ihr bedenkenlos auch als Neuling auf Rang 1 mit dem kleinen und wenigen 39.M Csaba loslegen.

Was ist der Csaba? Dieses putzige kleine Panzerlein ist ein Panzerspähwagen aus dem Jahre 1939. Dieses niedliche Fahrzeug ist allerdings ziemlich bissig, denn es kann mit seiner 20 mm Panzerbüchse andere leichte Fahrzeuge gut durchlöchern. Mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h ist es zudem außerordentlich schnell für Fahrzeuge seiner Zeit.

Der wendige kleine Csaba hat Ecken und Kanten, aber auch eine sehr hohe Beweglichkeit und ordentlich Wumms.

Es kann übrigens auch ähnlich rasant rückwärts fahren und dabei den Feind weiter beharken! Bedenkt aber, dass diese Geschwindigkeit einen Preis hat. Das Wort “Panzer” beschreibt dieses Fahrzeug nicht wirklich, denn bereits ein schweres MG durchschlägt seinen Rumpf mühelos.

Wie gehts weiter? Der weitere Forschungsbaum der Ungarn geht bis Rang 7 und bietet dabei unter anderem einen bunten Mix aus Fahrzeugen anderer Nationen. Darunter die sowjetische Flugabwehr-Lafette ZSU-57-2, die Panzerhaubitze 2S1, den Radpanzer BTR-80 und sogar den deutschen Hauptkampfpanzer Leopard 2 A4. Den Höhepunkt der Entwicklung stellt aber auf Rang 7 der hochmoderne KF41 Lynx dar.

Der Lynx gehört zu den modernsten Panzern der Welt und bisher könnt ihr dieses deutsche Hightech-Wunderwerk nur auf der Seite der Ungarn spielen.

Was ist denn der Lynx? Dieser Schützenpanzer wurde erst 2016 von Rheinmetall vorgestellt und befindet sich seit 2022 im Dienste der ungarischen Armee. Der Lynx gehört zu den modernsten Panzern der Welt und verfügt in der KF41-Version über eine 30 mm Maschinenkanone sowie einen Doppelwerfer für Spike-Panzerabwehrraketen. Dazu kommen eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h und moderne Zielvorrichtungen. Damit wird der Lynx ein hochmobiles und schlagkräftiges Fahrzeug, das auf dem Schlachtfeld seinesgleichen sucht.

Legendäre Vögel mit neuen Federn – F-16C und MiG-29 SMT

Was sind das für Flugzeuge? Die F-16 sowie die MiG 29 sind berühmte Mehrzweck-Kampfflugzeuge der NATO beziehungsweise der Sowjetunion. Beide Flugzeuge haben einen legendären Ruf und erwiesen sich in zahllosen Einsätzen als extrem effektiv. Egal ob im Luftkampf, zur Aufklärung oder der Bekämpfung von Bodenzielen: Die F-16 und die MiG-29 sind jeder Aufgabe gewachsen und können an vielfältige Missionsprofile angepasst werden.

Die F-16 ist eines der bekanntesten Kampfflugzeuge der NATO und mit der neuen C-Variante bekommt ihr mehr Bodenkampfoptionen.

Was ist jetzt neu? An den Spitzen der Forschungsbäume der USA sowie Russlands sind nun die neuesten Versionen dieser Flieger zu finden. So bietet die F-16C neue Zielsuchsysteme und Radaranlagen. Das wiederum ermöglicht die Mitnahme von GBU-12 Paveway II und GBU-24 Paveway III Bomben.

Die berüchtigte MiG-29 ist ein enorm vielseitiger Sowjet-Kampfjet. Die neue SMT-Version hat verbesserte Zielsuchsysteme und besondere Optionen bei Bomben und Raketen.

Die neue MiG-29 SMT verfügt nicht über ein separates Zielsystem für den Abschuss von Luft-Boden-Lenkwaffen, sondern bietet auch zwei neue Waffentypen. Nämlich die Bomben KAB-500Kr-E, die nach dem Prinzip "Fire and Forget" funktionieren, sowie die Raketen Kh-29TD, die eine Reichweite von 35 km haben!

Göttliche Vergeltung auf dem Schlachtfeld – Der K9 VIDAR

Was soll das sein? Dieses Fahrzeug ist eigentlich eine Panzerhaubitze vom Typ K9-Thunder und stammt aus Südkorea. Da sich das Fahrzeug als überaus effektiv erwiesen hatte, wurde es unerwartet zum Exportschlager, unter anderem kaufte Norwegen mehrere dieser Fahrzeuge unter dem neuen Namen “K9 VIDAR”. Dieses Akronym steht eigentlich für “Verstatile Indirect Artillery”, bezeichnet aber auch den alten nordischen Gott gleichen Namens. Der wiederum ist ein Sohn Odins und trägt einen brutalen Stiefel, mit dem er wahrhaft epische Tritte in den Hintern austeilen kann. Außerdem erschlägt er den Fenris-Wolf und überlebt sogar Ragnarök!

Der K9-VIDAR ist nach einem leibhaftigen Gott der Vergeltung benannt und mit seiner 155-mm-Haubitze steht er seinem mythischen Vorbild in nichts nach!

Was macht den VIDAR so gut? Der mythische Vidar ist der Gott der Rache und das wiederum passt sehr gut zur K9-Panzerhaubitze. Denn wo der Gott seinen Monster-Stiefel hat, verfügt das Fahrzeug über ein mächtiges 155-mm-Geschütz – ideal, um göttliche Vergeltung auf eure Feinde herabregnen zu lassen. Die Haubitze verschießt hochexplosive Granaten bei beeindruckender Mündungsgeschwindigkeit.

Trotz des hohen Kalibers könnt ihr dank des unterstützten Lademechanismus alle 10 Sekunden einen Schuss abfeuern. Das Feuerkontrollsystem des VIDAR verfügt über nützliche Optionen, wie einen Laserentfernungsmesser und ein Wärmebildgerät, mit denen ihr Feinde unter allen Bedingungen auf Distanz aufspüren und vernichten könnt.

Bei all dieser Feuerkraft ist der VIDAR ausgesprochen mobil, da er mit seinem 1.000-PS-Motor mit bis zu 67 km/h durch die Botanik braust und so schnell seine Position verändert, nachdem er ein paar vernichtende Salven rausgedonnert hat.

Den VIDAR bekommt ihr als Tier-5-Premium-Fahrzeug auf dem schwedischen Forschungsbaum. Dazu gibt’s übrigens ein einzigartiges Abziehbildchen in Form des Fenris-Wolfs und den coolen Titel “Gott der Vergeltung”. Wenn das also mal kein Grund ist, mal wieder in War Thunder hineinzuschauen und die neuen Features zu erleben.

