Warcraft GO - Report: Blizzard arbeitet an Mobile-Spiel im Pokémon GO-Stil

Kennt ihr die berühmte Ork-Wolf-Statue, die auf Blizzards Firmengelände in Irvine steht? Mit über drei Metern Höhe und zwei Tonnen Gewicht ist sie eines der Markenzeichen von Blizzards Hauptquartier. Aber wusstet ihr auch, dass die Statue eine Arena in Pokémon GO ist und viele Mitarbeiter des Studios regelmäßig darum kämpfen?

Warum das wichtig ist? Weil aktuell einige Blizzard-Arbeiter anscheinend an einem Warcraft-Mobile-Spiel arbeiten, das den Stil von Pokémon GO übernimmt. Das berichtet Jason Schreier von Kotaku, der mit einigen (Ex)Entwicklern von Blizzard über die Zukunft des Studios gesprochen hat.

Pokémon GO mit Arthas, Sylvana & Illidan?

Einer dieser Entwickler erklärt, dass man die Mobile-Spiele nicht nur entwickle, weil man muss, sondern tatsächlich mit Herzblut dahinter stehe:

"Es gibt viele Mobile-Spieler bei Blizzard und viele Leute, die Mobile-Spiele wirklich genießen. Die Reaktionen innerhalb der Firma über [Diablo] Immortal unterscheidet sich stark von den Reaktionen außerhalb der Firma. Viele wollen an kleineren Projekten arbeiten. Kleinere Projekte im Mobile-Sektor ergeben da Sinn."

Auch Cory Stockton, Lead Designer von World of Warcraft, ist ein großer Pokémon-Fan und einer der Gründe, warum Blizzard am Mobile-Warcraft arbeitet. Das Warcraft-Mobile-Spiel gehe über die Inhalte von Pokémon GO hinaus und enthalte beispielsweise auch Einzelspieler-Mechaniken. Wie das Spiel konkret funktioniert, haben die Entwickler jedoch nicht verraten.

Das Warcraft-Mobile-Spiel ist nicht das einzige Mobile-Game, an dem Blizzard aktuell arbeitet. Auf der Blizzcon kündigten die Entwickler Diablo Immortal an, was die Community mit viel Häme aufnahm.