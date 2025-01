Warum haben Mario-Spiele Röhren? Shigeru Miyamoto hat die Antwort bereits vor langer Zeit gegeben

Die meist grünen Röhren gehören zu den markantesten Elementen in vielen Super Mario-Spielen.

Wir alle kennen die markanten grünen Röhren in Super Mario-Spielen, durch die der berühmte Klempner beispielsweise in versteckte Räume unter der Erde gelangt. Wie viele andere Elemente sind sie ein Markenzeichen der Serie und möglicherweie habt ihr euch auch schon einmal die Frage gestellt, warum sich Mario-Papa Shigeru Miyamoto und sein Team damals für die Integration dieser Röhren entschieden.

Der legendäre Entwickler hat die Antwort bereits im Jahr 2025 – also vor einem Vierteljahrhundert – in einem Interview gegeben. Durch eine kürzliche Übersetzung von shmuplations wurde die Erklärung nun noch einmal aktuell – auch wir kannten sie bislang nicht. (via gamespot.com)

Das steckt hinter den Röhren in Super Mario-Spielen

Laut Miyamoto überlegte das Team in den 80er-Jahren, gegen welche Gegner Klempner Mario abseits von Schildkröten noch antreten könnte. Es gab Gedankenspiele um Krabben und Fliegen, eine passende Umgebung dafür wären demnach also große Tunnel unter der Erde gewesen.

Miyamoto führt in dem Interview weiter aus, dass aufgrund der Art und Weise, wie Displays damals funktionierten, Gegner, die unten aus dem Bild verschwanden, am oberen Rand wieder auftauchen mussten. Dementsprechend grübelte das Team über eine Möglichkeit, das entsprechend darzustellen.

Dabei kam dann offenbar der Zufall zuhilfe. Wie Shigeru Miyamoto berichtet, lief er eines Tages durch Kyoto, als er ein Plastikrohr aus einer Wand ragen sah. Das war der Moment, in dem die Idee für die Beförderungsröhren geboren wurde – und der Rest ist Geschichte.

In einem anderen Interview aus dem Jahr 2009 verriet der Mario-Schöpfer zudem, dass Grün die beste Farbe für die Röhren gewesen sei, weil sie besonders gut funktionierte, wenn man zwei Schattierungen kombiniert.

Besonders ausgefallene Röhren gab es zuletzt in Super Mario Bros. Wonder. In dem Jump&Run-Hit für die Switch krochen sie aufgrund eines Wundereffekts in einem Level nämlich wie riesige Raupen durchs Bild.

Auch im nächsten großen 3D-Mario-Spiel, das bislang nur in der Gerüchteküche existiert und noch nicht offiziell angekündigt ist, dürften die Röhren wieder auftauchen.

