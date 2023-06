Irgendwas stimmt da nicht mit dem Alter von Mario, Bowser und Bowser Jr..

Nintendo-Fans sind völlig außer sich, geradezu von Sinnen: Ihre Welt gerät aus den Fugen, nichts scheint mehr sicher. Nintendo hat nämlich das offizielle Alter von Super Mario, Bowser und Bowser Jr. bekannt gegeben und damit keinen Stein auf dem anderen gelassen. Das Alter ergibt nämlich einfach keinen Sinn, eigentlich müssten die Nintendo-Figuren viel älter sein. Das wirft natürlich haufenweise Fragen auf.

Nintendo-Fans sind verwirrt: Bowser, Bowser Jr. und Mario sind eigentlich viel zu jung

Darum geht's: Um den Kanon! Und der ist natürlich wirklich wichtig, erst recht bei story-lastigen, ernsthaften Spielen wie denen von Nintendo. Was hat das Leben denn sonst überhaupt noch für einen Sinn, wenn hier nicht alles seine Ordnung hat? Aber Spaß beiseite: Das Ganze wirkt wirklich etwas merkwürdig.

Das liebe Alter: In einem Video, das sich eigentlich um die Erstellung eines Nintendo-Accounts dreht, hat Nintendo vor gar nicht allzu langer Zeit die Geburtsdaten von Bowser und Bowser Jr. enthüllt.

Bowser ist diesem offiziellen Nintendo-Video zufolge am 5. Febraur 1989 geboren und Bowser Jr. am 3. März 2010.

Demnach wäre Bowser jetzt 34 Jahre alt und Bowser Junior 13. Super Mario soll übrigens 26 Jahre alt sein, aber das wurde schon vor einer Weile über eine Smash Bros. Melee-Trophäe enthüllt. Das war 2001, also vor 22 Jahren – dann wäre Mario jetzt schon 48 und damit viel älter als Bowser. Ihr merkt, hier wird es kompliziert.

Eigentlich unmöglich:

Bowser soll 1989 geboren sein, hat seinen ersten Videospiel-Auftritt aber bereits im Jahr 1985 mit Super Mario Bros. hingelegt.

Bowser Jr. wurde 2010 geboren, tritt aber zum ersten Mal in Super Mario Sunshine auf. Super Mario Sunshine wurde aber schon 2002 veröffentlicht.

Wie kann das sein? Offenbar spielen Raum und Zeit keine allzu große Rolle in der Welt der Nintendo-Charaktere. Anscheinend altern die Figuren einfach nicht.

Zumindest wäre das die einfachste Erklärung: Super Mario ist einfach immer 26 Jahre alt, egal in welchem Spiel, Bowser ist immer 34 und Bowser Jr. immer 13. Demnach würden sich dann einfach nur die Geburtsdaten dynamisch anpassen.

Oder spielen die einzelnen Titel in der Zukunft beziehungsweise in der Vergangenheit? Immerhin wird in keinem Super Mario-Spiel ein Datum oder Zeitraum angegeben, in dem das jeweilige Spiel angesiedelt ist. Wir brauchen die große Super Mario-Timeline.

Vielleicht (ganz vielleicht aber nur!) ist das alles aber auch wirklich nicht so wichtig. Offensichtlich scheint selbst Nintendo sich keine allzu großen Gedanken über Kontinuität zu machen, wenn es um die eigenen Charaktere geht. Womöglich sollten wir das auch so halten.

Für wie alt hättet ihr die Figuren gehalten und was steckt eurer Meinung nach hinter den Zeitkonflikten?