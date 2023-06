'Soll das Fortnite sein?': Warzone 2-Fans finden neuen Nuke-Skin in Season 4 grauenhaft

Viele Warzone 2-Fans lassen am Nuke-Skin aktuell kein gutes Haar.

Was wäre eine neue Warzone 2-Season nur ohne eine Welle der Empörung bezüglich Battle Pass-Inhalten beziehungsweise Skins? Ja eben, nur halb so schön. Aktueller Auslöser für reichlich Unmut seitens der Call of Duty-Gemeinde ist der sogenannte Nuke-Skin, den ihr in voller Pracht oben im Vorschaubild seht. Fans erinnert der blaue Adidas-Schlabberanzug nicht nur an Fortnite, auch finden viele, dass ein solches Outfit nichts im Militärshooter zu suchen hat. (via CharlieIntel)

Season 4 hat ein erstes Opfer

Am vergangenen Mittwoch ist in CoD: Warzone 2 die vierte Season gestartet – alle Infos findet ihr im ausführlichen GamePro-Hub von Kollege Tobi. Neben einer neuen Map und dynamischen Wettereffekten ist natürlich auch ein neuer Battle Pass frisch im Spiel. Um dessen kosmetische Inhalte oder modische Missgeschicke soll es aber ausnahmsweise heute nicht gehen.

Titan 239-Skin im Fokus: Vielmehr geht es um den neuen "Nuke-Skin", den ihr ab sofort als Belohnung für den Abschluss des gleichnamigen Auftrags bekommt – und der unter Fans aktuell die volle Breitseite abbekommt:

Erinnerungen an Fortnite: Wie ihr im Reddit-Post oben seht, weckt der Nuke-Skin für viele Fans Erinnerungen an den Rippley-Skin aus Fortnite und ja, Ähnlichkeiten mit dem blauen Glibberviech aus Epics Battle Royale sind nicht von der Hand zu weisen.

Bei einem simplen Vergleich mit leichtem Augenzwinkern bleibt es im Reddit-Thread allerdings nicht. User HalflingElf wählt mit "New Nuke skin fucking sucks. They made him Rippley from Fortnite" deutlich schärfere Worte und Vergleiche zu Rick & Morty fallen auch.

Doch wie schauts bei euch aus? Findet ihr Skins, die vom normalen Militär-Look in Warzone 2 abweichen cool oder könnt ihr damit auch überhaupt nichts anfangen?

Skins in Battle Passes von Call of Duty oder Battlefield sorgen immer wieder für große Diskussionen. Während viele mit außergewöhnlichen Skins abseits des normalen Militär-Looks absolut nichts anfangen können, freuen sich andere darüber, im Shooter nicht nur mit "ernsten" Tarnklamotten rumzulaufen.