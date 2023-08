'Der Hund ist Pay2Win' - CoD-Fans regen sich über Hundebegleiter auf, dabei hat der einen riesigen Nachteil

In der Kriegszone kann Schäferhund Merlin einen Vorteil bringen – aber eben auch einen Nachteil.

Kürzlich ist in Warzone 2 Season 5 gestartet und gerade das niedlichste neue Feature erregt die Gemüter einiger Fans, allerdings nicht aus diesem Grund. Es geht um die neuen Tactical Pet Companions. Mit denen könnt ihr euch einen deutschen Schäferhund umschnallen, aber nicht nur als kosmetisches Accessoire. Er hat nämlich auch noch einen praktischen Nutzen.

Weil die Fellnase namens "Merlin" aber im Premium Battle Pass steckt, sehen Fans hier einen unfairen Pay2Win-Vorteil, aber ganz so einfach ist es nicht.

CoD-Fans regen sich über 'Pay2Win-Hund' auf

Was macht der Hund denn nun genau? Habt ihr Merlin auf dem Rücken und das High Alert-Perk an, dann knurrt euer felliger Kumpel, sobald euch jemand ins Visier nimmt. Das sorgt bei manchen Fans für Kritik. So wird das Feature beispielsweise in diesem TikTok demonstriert und als "Pay2Win" bezeichnet.

Lasst euch nicht davon irritieren, dass hier vom Operator gesprochen wird, die Person, die den Beitrag erstellt hat, ging zunächst davon aus, dass Merlin an ihn gebunden ist. Er lässt sich jedoch mit jedem Operator ausrüsten. Also gilt die Kritik eigentlich ihm.

Im Video wird der Vorteil erläutert, den Merlins Knurren gegenüber der visuellen Warnung des High Alert-Perks bietet: Der Hund schlägt nämlich im Gegensatz dazu auch an, wenn ihr von vorne anvisiert werdet, während das visuelle Zeichen nur vor Gefahr von der Seite oder hinten warnt.

Unfairer Vorteil?

Einige Personen widersprechen dem Pay2Win-Vorwurf in den Kommentaren. Warum das Knurren nicht nur Vorteile hat, ist einfach: Wer selbst eine "Hunde-Alarmanlage" zu Hause hat kennt es. Ihr hört das Gezeter nicht nur selbst, sondern das kriegen auch andere mit. So auch in Warzone. In den Patch Notes ist zu lesen:

[...] Dieser Sound kann auch von gegnerischen Spielern gehört werden, wenn diese sich in geringem Radius in der Nähe befinden.

Also kann euer Fellkumpel, der im Ladebildschirm sein treuestes Lächeln zur Schau stellt, euch zwar damit helfen, dass er euch warnt, aber gleichzeitig auch andere Personen auf eure eigene Position aufmerksam machen, die es zuvor noch nicht waren. Generell könnte das Laut geben des Hundes auch Schrittgeräusche überdecken.

Übrigens, falls ihr euch das gefragt habt: Merlin kann nicht verletzt werden.

Was haltet ihr von der Sache? Seid ihr schon selbst mit Merlin losgezogen und denkt ihr, er bietet einen Vorteil oder alarmiert er doch eher alle um euch rum?