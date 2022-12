Warzone 2: Ihr könnt jetzt gegen Geld an euer Loadout kommen, aber das lässt sich leicht übersehen

Viele Spieler*innen in Warzone schätzten es besonders, ihre selbst angepassten Waffen bzw. Loadouts im Call of Duty Battle-Royale zu benutzen. Deswegen gab es in der CoD-Community auch einen kleinen Aufschrei, als für Warzone 2.0 eine Überarbeitung des Loadouts-Systems angekündigt wurde. Dort waren diese sogenannten Drops erst vergleichsweise spät in einer Partie möglich, was für Unmut sorgte.

Mittlerweile haben die Entwickler von Raven Software aber bereits ein wenig gegengesteuert. Erst in dieser Woche gab es ein Update für Warzone 2, das die Preise für eigens konfigurierte Loadout-Waffen an den Kaufstationen halbierte, was seitdem schnelleren Zugriff auf die Lieblingsknarren ermöglicht.

Die Loadout-Drop-Granaten feiern ein Comeback

Doch offensichtlich war das noch nicht alles, denn wie Raven bekannt gab, feiern derzeit auch die Loadout Drop-Granaten ein Comeback in Warzone 2. Dieses Item wird auf den Boden geworfen, woraufhin eine Loadout-Kiste an eben diesen Punkt geliefert wird. Die Granaten sind seit dem Update an den Kaufstationen in Al-Mazrah verfügbar.

Allerdings: Wer das nicht explizit wusste – und so ging es einigen aus unserer Redaktion – kann die Granaten (dt. "Ausrüstungslieferung") an den Stationen leicht übersehen. Denn sie befinden sich auf der zweiten Seite des Shops unter "Ausstattung" und sind im Eifer des Gefechts schnell mal überlesen. Schaut also genau hin, wenn ihr scharf auf eure Waffen seid und eine Kaufstation konsultiert.

Ebenfalls wichtig: Ihr solltet natürlich auch genügend Kohle dabei haben, wenn ihr eine Loadout-Granate erwerben wollt. Der Preis staffelt sich dabei je nach Playlist:

Solos: 8000 Dollar

8000 Dollar Duos: 16000 Dollar

16000 Dollar Trios: 24000 Dollar

24000 Dollar Quads: 32000 Dollar

Es gibt allerdings eine wichtige Einschränkung: Denn an jeder Kaufstation kann in jedem Match nur eine einzige Granate erworben werden. Frei nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Die Reaktionen auf das Comeback fallen eher gemischt aus. Das liegt aber nicht an der eigentlichen Nachricht, sondern an den immensen Kosten für die Granaten, insbesondere in der Vierer-Playlist, der mit 32000 Dollar enorm hoch ausfällt. Trotzdem zeigt sich, dass Raven seine ursprünglich veränderte Loadout-Idee für Warzone 2 langsam aber sicher etwas revidiert und das System dem des ersten Warzone annähert.

Was haltet ihr von der Änderung? Wollt ihr in Warzone unbedingt mit eurem Loadout spielen?