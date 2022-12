CoD Warzone 2-Update halbiert Preis für Loadout-Waffen und macht damit viele Fans glücklich

Eine knappe Woche nach dem großen Mid-Season-Update für Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 hat Entwickler Infinite Ward einen weiteren Patch für die Shooter bereit gestellt. Das Update ist für alle Plattformen bereits verfügbar und sollte automatisch installiert werden, wenn ihr eure Konsole das nächste Mal startet.

Was macht der Patch? Neben Bug-Fixes bringt das Update eine Neuerung, die insbesondere Fans von Loadout-Waffen glücklich machen dürfte. Denn die eigens angepassten und modifizierten Knarren, die unter anderem an Kaufstationen erworben werden können, kosten nach dem Patch nur noch die Hälfte, nämlich 2500 Dollar statt 5000 Dollar. Damit dürfte es nun deutlich einfacher sein, schon früh in einer Partie an die "eigenen" Waffen zu kommen, viele Fans hatten das schon seit längerem gefordert.

Für alle, die gerne mit ihren penibel angepassten Argumentationsverstärkern hantieren, also sicher eine tolle Sache, ich habe in einer Kolumne festgehalten, warum ich persönlich den Hype um Loadouts in Warzone 2 nicht nachvollziehen kann:

Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Anpassungen durch das aktuelle Update, unter anderem für den DMZ-Modus. Eine komplette Liste der englischen Patch Notes findet ihr nachfolgend.

Gameplay

The chance to encounter multiple circles in Battle Royale has been reduced to 15%, down from 33%.

The Heavy Chopper has been disabled in Battle Royale while we investigate options to balance this vehicle for late game.

Doubled the average number of Buy Stations per Battle Royale match.

The Loadout Drop public event in Battle Royale will occur during the 2nd circle, one circle earlier than before.

Bug Fixes

Fixed an issue that caused Players to unintentionally lose a small amount of cash when equipping a Loadout.

Fixed an issue that resulted in base AI Combatant difficulty being increased across DMZ that was only intended for a specific area.

Während Call of Duty Modern Warfare 2 bereits Ende Oktober an den Start ging, legte Warzone 2 erst Mitte November auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und dem PC los. Die größten Neuerungen beim Free2Play-Shooter sind unter anderem die Wüsten-Map Al-Mazrah, sowie der neue DMZ-Modus, der uns unter anderem gegen KI-Schergen antreten lässt. Unsere subjektiven Eindrücke aus unseren ersten Warzone 2-Partien aus dem Spiel findet ihr in einem separaten Artikel.