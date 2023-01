Was hat es mit den beliebten Kreativ-Funktionen in Fortnite auf sich?

Was ist der kreative Bereich? Fortnite bietet für jede Art von Spieler einen Bereich, in dem sie sich entfalten können. Fans von Battle Royale, PvE, Arenafights und Gruppenkeile haben alle Spaß. Es gibt aber auch einen Bereich in Fortnite, in dem Spieler mit einfachen Mitteln ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Dabei könnt ihr aus dem Nichts Maps und Modi mit vorgefertigten Komponenten von Epic Games anfertigen. Diese können selbst auf einer Map angeordnet und mit verschiedenen Systemen gekoppelt werden. So könnt ihr selbst Fallen bauen, Gegner spawnen lassen oder Automaten errichten, die euch mit Waffen oder Ressourcen versorgen.

Diese Maps könnt ihr dann selbst testen, mit Freunden zocken, oder andere Spieler daran teilhaben lassen. Ihr müsst jedoch nicht alles allein aufbauen, denn zusammen im Team lassen sich solche Maps und Modi noch schneller errichten. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

1:35 Fortnite läutet mit actionreichem Trailer Kapitel 4 ein

Was für Modi sind im kreativen Bereich möglich? Epic Games arbeitet stetig daran, den kreativen Bereich in Fortnite auszubauen. Aus diesem Grund entstehen immer mehr Möglichkeiten, in denen Spieler sich ausleben können. Bislang hat die Community folgende Modi erschaffen:

Hide-n-Seek - Versteckspiele

Deathmatches - Kampf-Maps mit unterschiedlichen Terrains

Deathruns - Parkour-Maps in denen ihr sterben könnt

Rennspiele - Mit Fahrzeugen um den Sieg fahren

Dungeon Crawler - Rätsel-Maps in denen Geheimnisse gelüftet werden müssen

Das kommt noch Neues

Wie geht’s weiter? Das alles ist jedoch erst der Anfang, denn Epic Games arbeitet an einer Möglichkeit den kreativen Bereich noch besser auszubauen. Die 2.0-Version öffnet das komplette Spektrum der Unreal-Engine für die Spieler und erscheint noch im Jahre 2023. Diese neue Version ermöglicht den Spielern noch größere Events nach ihren Visionen zu erbauen, denn ihr könnt hier Skripte und andere fortgeschrittene Entwicklertechniken nutzen.

Was bedeutet das? Auf diese Art können ganze Strukturen dann selbst erschaffen werden. Gebäude, Naturobjekte oder sogar die komplette Map können modelliert werden, um so eine Umgebung nach euren Vorstellungen zu errichten. Ihr könnt mit diesen mächtigen Tools eurer Fantasie wahrlich freien Lauf lassen und - entsprechende Fähigkeiten vorausgesetzt - Fortnite auf eine Art gestalten, die bisher nur den Entwicklern selbst vorbehalten war.

Gibt es einen Einstieg für den kreativen Bereich? Der kreative Bereich in Fortnite besitzt beim Starten kein groß angelegtes Tutorial. Ihr könnt eine vorgefertigte Map mit verschiedenen Biomen aussuchen und diese generieren.

Ist diese erste Map dann erschaffen, könnt ihr in ihr bauen, was ihr wollt. Dabei hilft euch ein virtuelles “Handy” als Bearbeitungstool. Dieses Handy besitzt auch eine große Bibliothek voller Strukturen, die Epic Games vorgefertigt und dort abgespeichert hat.

Anfangs wirkt es erschlagend, doch wenn ihr euch einmal eingefunden habt, ist das Bauen ein Kinderspiel. Falls ihr doch überfordert seid, könnt ihr euch auf YouTube bei vielen Fans Tipps und Tricks holen.

Soviel zu den kreativen Funktionen. Wenn ihr mehr zum neuen Unreal-Engine-Upgrade von Fortnite wissen wollt, dann schaut doch hier rein.