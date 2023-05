Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen einen PlayStation-Hit, den es gerade gratis gibt

Das Wochenende steht vor der Tür - oder hat für manche schon anfangen.

Ihr Lieben, einige von euch legen bestimmt heute einen Brückentag ein und sind schon mitten im langen Wochenende angekommen. Für die anderen geht es dann morgen mit der "Standard-Edition ohne Donnerstag-Freitag-DLC" los. So oder so wollen wir von euch wissen, welche Spiele euch in den freien Stunden begleiten. Verratet es uns unbedingt in den Kommentaren!

Das spielt die GamePro-Redaktion

Los geht's diese Woche mit Chris, der eigentlich schon letztes Wochenende mit Dragon Ball Z: Kakarot anfangen wollte. Dieses Mal will er sich aber wirklich dran halten. Wir sind gespannt.

Eleen will sich dagegen vielleicht mal wieder ein bisschen Dragon Age: Inquisition vornehmen - einfach schon mal, um sich selbst zu hypen, falls es bei den kommenden großen Events nichts von Dreadwolf zu sehen gibt.

Aber noch ein richtiger Brocken steht bei ihr schon seit Ewigkeiten auf der Warteliste: Death Stranding. Das Ex-PS4-Exclusive mit Endzeit-Postbote Sam gibt's gerade kostenlos bei Epic:

Nun kommen wir zu dem Titel, der uns sicher noch ein Weilchen begleiten dürfte. Zu den Personen, die wieder in Hyrule versumpfen, gehört Linda. Sie spielt bewusst "super ineffizient", da es ihr besser gefällt, einfach herumzulaufen und sich treiben zu lassen.

Genauso macht's auch Hannes. Er gibt sich ganz dem Flow hin, lässt sich ablenken und liebt es.

Auch bei Annika geht es wieder nach Hyrule. Aber ein bisschen Dishonored 2 darf es daneben auch noch sein. Mit Emily ist sie im absoluten Schleichmodus unterwegs, sodass das Chaos keine Chance hat.

1:32 Planet of Lana-Trailer verrät den Game Pass-Release des bildhübschen Sci-Fi-Adventures

Und dann wären wir auch schon bei mir (Samara), da die Redaktion heute krankheitsbedingt und durch den Brückentag ein wenig ausgedünnt ist. Ich will mich ebenfalls ein wenig dem neuen Zelda widmen, daneben werde ich aber auch in das knuffige Adventure Planet of Lana reinschauen, das nächste Woche im Game Pass erscheint. Im Trailer oben könnt ihr einen Blick auf das hübsche, handgezeichnete Spiel werfen.

Daneben hätte ich auch Lust auf etwas Souls-Kost, aber irgendwie fehlt mir noch die richtige Idee.

Damit wünschen wir euch ein ganz wunderbares Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund und spielt was Schönes!