Mit Death Stranding bekommt ihr grade ein richtig gutes Spiel kostenlos.

Wenn ihr ein Konto beim Epic Games Store habt, bekommt ihr jede Woche mindestens ein kostenloses Spiel geschenkt. Dazu gehören häufig auch kleinere Titel, die für euch vielleicht weniger interessant sind – aber diese Woche ist wohl unumstritten ein richtiger Knaller dabei.

Die Rede ist vom Action-Adventure Death Stranding. Das Spiel von Hideo Kojima (bekannt unter anderem für die Metal Gear Solid-Reihe) erschien ursprünglich als Exklusiv-Titel für die PS4 und ist inzwischen auch für PS5 und PC verfügbar. Wenn ihr den Titel um den postapokalyptischen Postboten Sam Porter-Bridges also noch nicht nachgeholt habt, solltet ihr die Gelegenheit unbedingt nutzen. Regulär kostet das Spiel 23,99 Euro.

Bis wann ist Death Stranding im Epic Games Store kostenlos? Bis zum 25. Mai um 17:00 Uhr

Das erwartet euch in Death Stranding

17:23 Death Stranding - Test-Video zum Kojima-Blockbuster für PS4

Darum geht's: Im postapokalyptischen Amerika von Death Stranding wurde durch ein Ereignis das Reich der Lebenden und Toten miteinander verbunden und mysteriöse, schattenhafte Gestalten bevölkern das Land. Die Überlebenden verstecken sich in abgelegenen Bunkern und Untergrund-Siedlungen.

Als Lieferant Sam Porter-Bridges (gespielt von Norman Reedus) bereisen wir die wunderschöne, verlassene Landschaft der USA und versuchen, die Menschheit wieder miteinander zu verknüpfen. Neben den gefährlichen Schattengestalten namens BT ist dabei der Weg selbst unsere größte Herausforderung.

Wenn Sam vollbepackt mit Paketen über die grünen Hügel und weiten Flüsse der Welt rennen, klettern und waten muss, merken wir nämlich schnell, wenn wir uns übernommen haben. Als Hilfsmittel stehen uns immerhin Leitern, Seile und auch Fahrzeuge zur Verfügung.

Mehr dazu, was Death Stranding so großartig macht, könnt ihr auch in unserem Test zum Spiel nachlesen:

Nicht der Director's Cut

Bei dem Angebot handelt es sich übrigens nur um das Basisspiel und nicht den später erschienenen Director's Cut zu Death Stranding. Der enthält unter anderem neue Waffen und Ausrüstung, einen Schießstand und eine neue Storymission. Wollt ihr diese Inhalte auch erleben, könnt ihr euch das Upgrade auf den Director's Cut immerhin aktuell im Angebot für 4,99 Euro im Store dazuholen.

Wollt ihr Death Stranding noch nachholen oder habt es bereits ausprobiert?