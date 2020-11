Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Vor uns liegt das Wochenende, auf das wir uns zugegeben schon sehr lange gefreut haben. Mittlerweile sind beide Next Gen-Konsolen draußen und hoffentlich bei den meisten von euch auch sicher angekommen - und frei von Defekten.

Wie gewohnt wollen wir euch verraten, mit welchen Games wir das Wochenende verbringen. Verratet uns wie immer auch, welche Games euch aktuell beschäftigen.

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Max, der wie nicht anders zu erwarten als großer Souls-Fan direkt das Remake zu Demon's Souls in die PS5 legt. Nachdem er das Original erst in diesem Jahr nachgeholt hat bin ich sehr gespannt, wie ihm die Neuauflage gefällt. Nebenbei wird noch ein wenig Cold War gespielt. Die Kampagne hat ihm wie bereits Tobi richtig gut gefallen. Der legt ebenfalls den Shooter in die Konsole und zockt den Multiplayer. Als Souls-Neuling hat er aber auch seine ersten Schritte im Nexus und Boletaria hinter sich und will am Ball bleiben.

Ebenfalls sehr von der neuen Call of Duty-Kampagne angetan ist Rae, die selbst ein wenig überrascht war, wie sehr ihr das Szenario gefällt. Dass ihr hingegen Hades sehr gut gefällt, das wisst ihr ja bereits. Das Roguelite für die Switch lässt sie auch an diesem Wochenende nicht los.

Linda schwingt sich mit Miles Morales durch das winterliche New York. Bislang ist sie schwer vom Spiel begeistert, da es nicht nur super aussieht, sondern sich speziell auf der PS5 auch sehr gut anfühlt. Speziell das Schwingen durch die Häuserschluchten wird mit den Adaptive Triggern des DualSense noch besser. Und dann wartet auch auf Linda die Reise ins Reich der Dämonen. Als Demon's Souls-Neuling ist sie wirklich schon sehr gespannt, was sie erwartet.

Und ja, auch Hannes will sich der Souls-Herausforderung stellen. Dabei kann er schweren Bosskämpfen mittlerweile nur noch wenig abgewinnen. Ich bin gespannt, wie lange es ihn im Action-RPG hält. Auch auf seinem Plan steht Forza Horizon 4. Das spielt er aktuell dank Game Pass auf seiner Series S und hat seine helle Freude mit dem wohl besten Arcade-Racer für die Xbox.

Und ich (Dennis) werde tatsächlich auch mal einen Blick in die CoD-Kampagne werfen, nachdem ich nach Blackout größtenteils die Lust an der Reihe verloren habe. Auf welches Spiel ich mich aber auch sehr, sehr freue, ist The Touryst. Das kleine Action-Adventure hab ich mir aus dem Game Pass geschnappt und ist einfach von der Optik über die kleinen Rätsel genau mein Ding. Genau die richtige Entspannung nach vielen Stunden mit Demon's Souls.

Wir wünschen euch ein erholsames Wochenende, ganz viel Freude mit euren Spielen und bleibt gesund.