Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen werden. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher wie immer an dieser Steille die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die GamePro-Redaktion

Rae und Dennis freuen sich, dass das Warten endlich ein Ende hat und sie sich in der Mass Effect: Legendary Edition wieder in die Weiten der Galaxie stürzen können. Neben Nostalgieschub und einen Blick darauf, wie Teil 1 gealtert ist, verkünden sie natürlich auch wieder ihren Lieblingsladen auf der Citadel. Für Annika ist es sogar die erste Reise mit der Normandy und sie ist wahnsinnig gespannt darauf. Weil sie aber nicht nur in den Weltraum eintauchen will, geht sie auch in Subnautica: Below Zero ein bisschen planschen.

Auch Linda hatte die letzten Tage nur Weltraum-Rollenspiele im Kopf und hat das Remaster der Mass Effect:-Trilogie ausführlich getestet. Jetzt sucht sich sich erstmal ein bisschen Abwechslung und stürzt sich wieder in Dark Souls.

Wie der Test zur Mass Effect: Legendary Edition ausgefallen ist, könnt ihr hier nachlesen:

48 7 Mehr zum Thema Mass Effect Legendary Edition im Test: Ein RPG-Meisterwerk in seiner besten Version

Max nutzt das triste Wetter derweil als Kulisse für ein bisschen Horrorstimmung. In Resident Evil: Village schlüpft er wieder in die Rolle von Protagonist Ethan und bekommt es mit Vampiren und Werwölfen zu tun. Zur Abwechslung gönnt er sich dann auch noch ein paar Runden Destiny.

Für Tobi ist es an der Zeit, endlich einmal den DLC von Horizon Zero Dawn nachzuholen. In Frozen Wilds geht es, wie der Name schon verrät, für Heldin Aloy in eiskalte Gefilde. Das Spiel gibt es übrigens nur noch heute, am 14. Mai 2021, gratis im PS Store - DLC inklusive.

Auch mich (Eleen) zieht es an diesem Wochenende wieder zurück in den Weltraum. Und falls ich es schaffen sollte, mich für ein paar Minuten von der Mass Effect: Legendary Edition loszureißen, schnuppere ich ebenfalls in Subnautica: Below Zero rein.

Das wars in dieser Woche von uns, habt ein schönes Wochenende, ganz viel Spaß mit euren Games und bleibt gesund und munter.