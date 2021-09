Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr - das Leben beginnt. Auch an diesem Wochenende freuen wir uns über die Freizeit und die Möglichkeit, mehr Zeit mit unseren aktuellen Lieblingsspielen zu verbringen. Aber Hannes, wundert ihr euch jetzt natürlich, WAS zockt ihr denn alle nun am Wochenende? Gut, dass ihr fragt!

Das spielt die Redaktion

Wenn es ein Spiel gibt, auf dass sich die Redaktion aktuell einigen kann, dann ist das Eastward. Das kleine Indie-Juwel erschien am 16. September für die Switch und hat die Herzen der Redaktion im Sturm erobert. Linda hat sich den Titel sofort im eShop gesichert und wird in das postapokalyptische Action-RPG abtauchen. Auch Dennis wirft einen Blick auf das Pixel-Abenteuer - aber nicht nur das.

Außerdem arbeitet er sich weiter in Tales of Arise vor und versucht, das dann doch etwas komplizierte Kampfsystem zu verstehen. Zum Glück haben wir da einen Guide für euch, der die verschiedenen Systeme erklärt. Mir (Hannes) hat er auf jeden Fall auch geholfen und ich kratze mittlerweile an den 20 Stunden mit dem empfehlenswerten JRPG. Darüber hinaus spiele ich - wenig überraschend - ebenfalls Eastward aber auch The Great Ace Attorney Chronicles.

Max stürzt sich hingegen endlich in Deathloop, auf das er sich schon länger freut. Irgendjemand (ich) hat ihm nämlich wochenlang davon vorgeschwärmt und ihn unter Androhung von Gewalt dazu gezwungen den großen GamePro-Test zum zeitexklusiven PS5-Hit zu lesen. Auch Annika lässt sich nicht lumpen und kämpft sich weiterhin fleißig durch die Zeitschleife, immer auf der Suche nach neuen Geheimnissen.

Und damit unsere Empfehlungen in dieser Woche nicht zu eintönig sind, hat sie noch ein weiteres Spiel für euch: Denn auch in Aragami 2 wird Annika ihr Unwesen treiben und ihren tiefsten Stealth-Gelüsten frönen.

Jetzt seid ihr dran: Was zockt ihr denn so am Wochenende?