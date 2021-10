Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Linda, die nach Far Cry 6 zu einer ihrer liebsten Reihen zurückkehrt: Dark Souls. Hier zieht sie weiter ihren Plan durch, alle Action-RPGs von From Software erneut durchzuspielen. Mittlerweile ist sie bei Teil 3 angelangt, den sie jetzt schon etwas länger pausiert hat. Zwar weiß sie nicht mehr wirklich an welcher Stelle sie zuletzt gestorben ist, aber die Orientierung wird sie sicher schnell wiederfinden.

Rae zieht es erneut in Destiny 2, wo sie aktuell mit Kollege Max am "Festival der Verlorenen" teilnimmt. So heißt übrigens das Event und nein, das ist kein weiterer Seitenhieb auf die tausend Tode der beiden. Auch ein paar Runden Splitgate sind geplant und als großer Left 4 Dead-Fan hat sie weiterhin viel Spaß mit Back 4 Blood. Allerdings muss sie noch ein paar Leute überzeugen das Koop-Spiel mit ihr zu zocken. Laut Rae hat jemand aus ihrer letzten Spielgruppe eine laufende Partie mit "mir reicht's" verlassen, ist aus dem Spiel gegangen und hat es sofort deinstalliert.

Vielleicht sollte sich Rae einfach Eleen schnappen. Die hat nämlich auch nach ihrem Test noch Spaß mit der Zombie-Ballerbude und will am Wochenende noch ein paar Kampagnendurchläufe starten.

Kommen wir nochmal zurück zu Max. Neben Destiny 2 wird weiter Far Cry 6 gespielt. Hier hat er jetzt die Story von einer der drei großen Regionen beendet und weiter viel Spaß mit dem Open World-Shooter. Warum sich das Spiel auch wunderbar als sommerlicher Urlaubsersatz anbietet, hat Kollegin Samara aufgeschrieben:

Auch Tobi will sich die freien Tage über nach Jara begeben und sich selbst einen Eindruck davon machen, ob ihm die altbekannte Formel auch heute noch packt. Nebenbei will er aber auch ein paar Runden Halo 2 Anniversary spielen, nachdem er gestern Abend mit Kollege Chris die halbe Nacht durchgezockt hat.

Bei mir (Dennis) wird das Wochenende der reinste Horror. Also, in Sachen Spiele – hoffe ich! Ich werde mir nämlich gleich zwei Horrortitel vorknöpfen. Zum einen zusammen mit Annika House of Ashes, den dritten Teil der The Dark Pictures Anthology. Zum anderen freu ich mich richtig aut Tormented Souls, das unter anderem Samara richtig gut gefallen hat und das ich mir als großer Resi-Fan natürlich nicht entgehen lassen darf.

Das war's von uns. Habt ein wunderbares Wochenende, habt ganz viel Spaß beim zocken und bleibt gesund.