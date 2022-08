Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Samara, die sich nach wie vor nicht von Thymesia lösen kann. Wie ihr, Chris und mir das Actionspiel gefällt, erfahrt ihr übrigens im GamePro-Test. Zwar hat sie die insgesamt 8 Bosse schon längst erledigt, alle Trophäen hat sie jedoch noch nicht eingeheimst. Am Wochenende werden daher 1000 Fässer in ihre Einzelteile zerlegt und noch ein paar Level gefarmt.

Für ein wenig mehr Abwechslung schnappt sich unsere Queen of Horror and Souls noch South of the Circle, ein narratives Adventure, das in der frostigen Antarktis zu Zeiten des Kalten Kriegs spielt. Wie das Ganze ausschaut, seht ihr hier:

Tobi will am Wochenende mit Kirby durchs neue Dream Buffet-Spiel rollen, auch wenn ihn das Spiel bislang noch ein wenig ratlos zurücklässt. Im Multiplayer düst ihr mit der rosa Knutschkugel durch zuckersüße Level und sammelt Leckereien ein. Wie das Ganze aussieht, zeigt euch der Trailer weiter unten.



Und steigt das Zuckerlevel in bedenkliche Höhen, wird noch ein wenig Rollerdrome gespielt. Was euch im Shooter mit seinem sehr eigenen Rollschuh-Twist erwartet, lest ihr hier:

3 0 Empfehlung Mit PS Plus Premium könnt ihr Rollerdrome ausprobieren und es lohnt sich

Bei Rae stehen am Wochenende natürlich wieder die üblichen Shooter auf dem Plan. Ihr spielerisches Highlight könnte jedoch Cult of the Lamb werden, das bereits Eleen und mir als Mix aus Roguelite und makabrer Life Sim gut gefallen hat. Falls der Devolver-Titel doch nicht den Geschmack unserer Chefin trifft, liegt noch das Deckbuilder-RPG I Was a Teenage Exocolonist bereit.

Bei Basti steht wie bei Tobi das neue Kirby-Spiel für die Switch auf dem Plan und zudem mit Battle Chef Brigade auf der Switch ein Mix aus Brawler und Puzzle-Game, der ihm bislang gut gefällt.

Hier übrigens der versprochene Blick in Kirby's Dream Buffet:

Und wo wir eben schon bei Eleen waren: Bei unserer Redakteurin rotieren weiter der PS2-Klassiker Rogue Galaxy und die Demo von Square Enix' kommenden Taktik-RPG The DioField Chronicle in der Konsole.

Bei Linda, Chris und mir (Dennis) steht das Wochenende übrigens ganz im Zeichen von The Last of Us Part 1, das Naughty Dog-Remake, das wir seit gestern bereits ausführlich testen können. Mehr können wir euch zwar noch nicht sagen, nur so viel: der Test ist nicht mehr weit.

Linda will zudem noch ein paar Runden Vampire Survivors zocken, Chris will sich die Platin in Thymesia schnappen und mich wird es ebenfalls noch ein wenig ins kompakte, aber durchaus spaßige Actionspiel ziehen.

Das war's von uns. Habt ein paar schöne freie Tage und viel Spaß beim zocken.