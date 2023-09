Was zockt ihr am Wochenende? Wir kloppen uns in einem tierischen Multiplayer-Hit

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Annika, die in Payday 3 und Party Animals reinschnuppern will. Das spaßige Party-Gekloppe ist übrigens direkt im Game Pass gelandet, falls ihr euch selbst von der Gang Beasts-Alternative überzeugen wollt. Ansonsten wird bei Annika weiter Cyberpunk 2077 gezockt, wo sie gestern die ersten Missionen des Addons erledigt hat.

Bei Rae als größten Multiplayer-Fan unter uns stehen ebenfalls Payday 3 und Party Animals die freien Tage über hoch im Kurs. Raes neuer PC soll aber auch mit Baldur's Gate 3 eingeweiht werden, das sie bislang nur auf dem Steam Deck gezockt hat – was übrigens sehr gut funktioniert.

Annika ist frisch in Dogtown angekommen, den neuen Distrikt in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Max schnetzelt sich hingegen als riesen Souls-Fan weiter durch Lies of P und hat es mittlerweile bis zum Erzbischof gepackt – der übrigens ein richtiger Brocken ist. Max hat sich nach drei gescheiterten Versuchen bereits fest darauf eingestellt, dass er vom Boss weiter moralisch zerstört wird. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen: überaus wahrscheinlich! Aber Kopf hoch, Max packt das!

Auf die Kombi aus Payday 3 und Party Animals schwört auch Basti, der sich mit Yakuza 0 zudem ein Singleplayer-Spiel rausgesucht hat, in das er sich übers Wochenende richtig reinfuchsen will.

Bei Tobi wird hingegen weiter Starfield gezockt und geschaut, ob er über das wahllose Sammeln von Kram hinauskommt. Warum die vielen Items in Bethesda-RPGs für ihn einer der größten Kritikpunkte sind, wird er euch am Wochenende übrigens in seiner Kolumne verraten. Ansonsten will er nach den positiven Eindrücken zu Party Animals schauen, ob ihm das tierische Gekloppe taugt.

Party Animals ist nicht nur der aktuelle Steam-Hit, sondern auch im Game Pass gelandet.

Und dann kommen wir zu mir (Dennis). Ich werde mich die kommenden Tage in den Urlaub verkrümeln und wie Hannes weiter gemütlich Sea of Stars vor mich hin spielen, das bei mir ein wenig die klaffende Lücke schließt, die Breath of Fire 4 hinterlassen hat.

Ansonsten wird zusammen mit Samara und Chris ab kommender Woche geschaut, was Lords of the Fallen so auf dem Kasten hat. Unsere Eindrücke vom spannenden Soulslike findet ihr dann Mitte Oktober im Test.

Und das wars auch schon von uns. Startet gut ins Wochenende und habt eine fantastische Zeit!