Ok, STOP! Fangen wir nochmal von vorne an: ENDLICH WOCHENENDE!!!1 Wie immer verraten wir euch, was die GamePro-Redaktion an den freien Tagen spielt und wollen wissen, was bei euch auf dem Gaming-Speiseplan steht.

Das zockt die Redaktion

Los geht's mit Linda und AK, die sich beide ihre Nintendo Switch schnappen und den Indie-Hit Wargroove spielen. Der Advance Wars-Klon kommt mit toller Rundentaktik und Caesar, dem besten Pixel-Hund aller Zeiten.

Tobi hingegen scharrt schon seit Tagen mit den Hufen seines Red Dead-Pferds (Hans). Am Wochenende kann er endlich in der Closed Beta von The Division 2 einen Blick in den Loot-Shooter werfen. Als großer Fan des Vorgängers ist er schon sehr auf die Kampagne und die neue Dark Zone gespannt.

The Division 2:

Das Endgame kommt mit eigener Kampagne

Max, der sich in den letzten Wochen durch die Zombies aus Resident Evil 2 geschnetzelt hat, kann vom Survival-Horror einfach nicht genug bekommen und wechselt für Resident Evil 7 in die Ego-Perspektive. Zudem zockt er fleißig Apex Legends, denn der neue Battle Royale-Hit im Titanfall-Universum hat es uns allen sehr angetan.

Bei Rae steht am Wochenende ebenfalls die Closed Beta von The Division 2 auf dem Plan. Da sie vor wenigen Tagen einen neuen Rechner bekommen hat, wird sie aber höchstwahrscheinlich die meiste Zeit in Don't Starve verbringen. Die neue Hardware muss schließlich auf den Prüfstand gestellt werden ...

Unsere Social Media Managerin Nasti zieht dieses Wochenende um und muss wie unser News-Chef Hannes eine kleine Zock-Pause einlegen. Der spielt nämlich seit Monaten offline und analog den Baustellen-Simulator.

Und ich, ich werde wohl Max in Apex Legends Gesellschaft leisten und gelegentlich Rae und Tobi in The Division 2 unterstützen. Außerdem stecke ich noch mitten im dritten Kapitel von Wargroove.

Und jetzt ihr, was zockt ihr am Wochenende?