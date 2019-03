Am Montag haben wir diese Woche in den "Neuen Spielen" als die härteste des Jahres bezeichnet und wir ihr in meinem Test zu Sekiro lesen könnt, ist sie das tatsächlich geworden. Selbst eingefleischte Souls-Fans müssen alles aus sich herausholen, sonst werden sie das Ende dieses Spiels nicht erleben.

Neben Sekiro: Shadows Die Twice gibt es aber noch andere Spiele, die bei uns in der GamePro-Redaktion an den freien Tagen in der Konsole rotieren und an denen wir aktuell sehr viel Spaß haben. Wie immer wollen wir euch darüber berichten und erfahren, welche Spiele ihr am Wochenende zockt.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Ann-Kathrin, die aktuell mit One Piece World Seeker trotz vernichtender Kritiken ihren Spaß hat. Der beschränkt sich allerdings auf das schön animierte Umknüppeln der Gegner, das laut Ann-Kathrin eine entspannende und fast schon meditative Wirkung hat. Aber gut, manchmal sind es eben die kleinen Dinge im Leben.

Tobi hingegen ist weiterhin fasziniert von der motivierenden Loot-Spirale in The Division 2. Nachdem er bereits als Agent in New York seine helle Freude hatte, setzt für ihn das Sequel noch eine ganze Schippe Spielspaß drauf.

Auch Hannes wird sich am Wochenende ins postapokalyptische Washington D.C. stürzen. Zudem wird die Switch ausgepackt und der Puzzler Baba is You gespielt. Hier müsst ihr die Spielregeln ändern, um ans Ziel zu gelangen. Auch Graceful Explosion Machine für die Hybrid-Konsole hat heute morgen durch seinen kunterbunten, abstrakten Grafik-Stil seine Aufmerksamkeit geweckt und ist spontan im Warenkorb gelandet. Ganz ehrlich, ich habe noch nie etwas von dem Spiel gehört und bis gespannt auf seine Meinung.

Tja, und das war es auch leider schon mit unseren Empfehlungen. Bei Linda, Max und mir, den großen Souls-Fans der Redaktion, steht nämlich Sekiro auf dem Plan. Ich konnte das Spiel die Woche über bereits ausführlich testen, aber wie es so ist, beschäftigt einen ein FromSoft-Titel meist noch lange nach dem Ende.

Und jetzt ihr! Was zockt ihr am Wochenende?