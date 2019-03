In One Piece: World Seeker dürfen Fans der beliebten Mangas und Animes erstmals eine offene Spielwelt frei erkunden. Dafür schlüpfen sie in die Rolle von Held Ruffy und untersuchen eine Gefängnisinsel der Marine.

Kurz vor dem offiziellen Release am 15. März sind die ersten Wertungen der internationalen Presse bereits eingetroffen und zeichnen ein sehr gemischtes Bild. Wir haben die ersten Previews für euch zusammengefasst.

Metacritic: 53 (bei 5 Kritiken)

Open Critic: 68 (bei 9 Kritiken)

Wann kommt unser Test:

Das GamePro-Review zu One Piece: World Seeker findet ihr am morgigen Donnerstag den 14. März auf unserer Seite.

Magazin Wertung Dualshockers 6/10 We Got This Covered 4.5/5 CGMagazine 4/10 Screen Rant 2/5 IGN 4.8/10 PlayStation Lifestyle 8.5/10 Game Informer 8/10 Hobby Consolas 72/100

Stand: 13.03. 2019, 15:26 Uhr

One Piece World Seeker erscheint am 15. März für PS4, Xbox One und PC