Watch Dogs 3 - Ubisoft sendet angeblich erste Teaser zum neuen Open World-Titel

Der Release von Watch Dogs 2 ist gerade einmal anderthalb Jahre her und zuletzt war der französische Konzern mit den anderen Großmarken Far Cry und Assassin's Creed beschäftigt. Doch offenbar legt Ubisoft schon so langsam damit los, den nächsten Teil der Watch Dogs-Reihe anzuteasen. Zumindest kochen die Gerüchte um Watch Dogs 3 aktuell hoch.

Der YouTube-Kanal UbiCentral stellt die Frage in den Raum, ob Ubisoft das nächste Hacker-Abenteuer "versehentlich" enthüllt hat. Tatsächlich scheint der Publisher aber ganz bewusst erste Hinweise zu streuen.

Zum einen wären da die Ereignisse der letzten Wochen. Der April-Scherz von Ubisoft bestand aus einem Hacking-Easter Egg im Uplay-Store, das uns eine Admin-Konsole aufrufen ließ. Ein paar Tage später folgte ein mysteriöser Tweet über den offiziellen Watch Dogs 2-Account, der im Anschluss wieder gelöscht wurde. Dort hieß es nur: "This is Everything", also "Das ist Alles."

Das klingt in Sachen Gerüchteküche nicht nach viel, doch UbiCentral macht dann noch auf die Künstliche Intelligenz Sam aufmerksam, die Ubisoft entwickelt hat und der wir Fragen stellen dürfen, die uns die KI beantwortet. Auf Watch Dogs 3 angesprochen, sagt Sam folgendes:

"Watch Dogs 3 ist noch nicht fertig, aber die neueste Version, die ich ausprobiert habe, sah schon sehr stabil aus. Das Entwickler-Team wirkt hier wirklich Wunder. Ich kann es kaum erwarten, bis ihr es ausprobieren könnt."

Was glaubt ihr? Kommt Ubisoft jetzt schon mit Watch Dogs 3 um die Ecke?