Wie Watch Dogs Legion unendlich viele NPCs generieren will

Watch Dogs Legion wurde zwar auf unbekannte Zeit verschoben, hat vorher aber schon mit seinem Ansatz ordentlich für Furore gesorgt. Das gibt es so bisher in noch keinem Spiel: Wir sollen in Watch Dogs Legion jeden NPC-Charakter rekrutieren können, den wir auf der Straße sehen. Obendrein wartet jeder davon anscheinend mit einer eigenen Hintergrund-Story, eigenen Vorlieben, Interessen und vielem mehr auf. Dafür sorgt das sogenannte Census-System, das jetzt erstmals eingehend erklärt wurde.

Extrem viel Abwechslung: Anhand eines Beispiels erklärt Clint Hockings, der Creative Director von Watch Dogs, wie die Charaktere unterschiedlich, spannend und abwechslungsreich bleiben sollen. Dahinter verbirgt sich das Census-System, das die Charaktere generiert.

Kein Zufall? Es gebe nicht nur sehr viel Content, sondern auch eine Menge an prozeduralen Systemen. Das Zusammenspiel der verschiedenen Aspekte sei es, das die Charaktere aus Watch Dogs Legion zu etwas ganz Besonderem mache.

So funktioniert's: Anhand einer möglichen NPC-Spielfigur, der wir in Watch Dogs Legion auf der Straße begegnen könnten, verdeutlicht der Creative Director die Funktionsweise dieser "relational database" gegenüber PCGamesN.

"Du siehst einen Müllmann auf der Straße. Er ist einfach nur ein Müllmann wie in jedem anderen Spiel. Aber wenn du ihn scannst, sind wir in der Lage in die Datenbank zu schauen und zu sagen 'okay, er trägt die Klamotten eines Müllmanns, also ist das sein Job. Es ist drei Uhr Nachmittags, also arbeitet er zwischen Mittag und 20 Uhr. Und weil er als Müllmann ein bestimmtes Gehalt verdient, kann er es sich leisten, in diesen bestimmten Gegenden zu leben.'"