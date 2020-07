Watch Dogs Legion hat endlich ein Release-Datum

Nach langer Stille rund um den dritten Teil der Watch Dogs-Reihe gab es jetzt auf der Ubisoft Forward endlich ein langersehntes Lebenszeichen vom Spiel. Neben einem Trailer wurde auch das Release-Datum des Open World-Spiels verraten.

Wann erscheint Watch Dogs Legion? Das Action-Rollenspiel erscheint 2020, genauer gesagt am 29. Oktober für PS4 und Xbox One. Eine Next Gen-Fassung soll später folgen.

Den neuen Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Im Trailer geben die Entwickler nochmal einen Überblick über das Spiel, gehen dabei unter anderem auf das Kampfsystem und die Möglichkeit ein, jeden NPC im Spiel zu übernehmen.

GamePro-Preview zu Watch Dogs Legion

Mein Kollege Hannes konnte Ubisofts Hacker-Abenteuer bereits vor wenigen Tagen anspielen und hat für euch in einer ausführlichen Preview alle wichtigen neuen Informationen zusammengefasst.

Alle Infos aus der Ubisoft Forward

Kurz nach Ende des Streams findet ihr auf GamePro.de alle Infos aus dem Livestream in einer übersichtlichen Zusammenfassung. Auch diesen Artikel werden wir später hier für euch verlinken.

Wie haben euch die neuen Szenen aus Watch Dogs Legion gefallen und kommt das Spiel auf eure Watch-List?