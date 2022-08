WD Black SN850: PS5-SSD mit 1 TB jetzt günstig wie am Amazon Prime Day

Bei Alternate und auch bei Notebooksbilliger gibt es gerade die beliebte PS5-SSD WD Black SN850 in der Version mit Kühlkörper günstig im Angebot: Für 1 TB Speicher bezahlt ihr nur noch 119,90€. Laut Vergleichplattformen gab es die schnelle NVMe-SSD noch nie günstiger. Hier findet ihr die Deals:

Allerdings kommen zum Kaufpreis noch Versandkosten hinzu. Bei Notebooksbilliger liegen diese bei 3,99€. Damit ist der Deal noch immer ein paar Cent günstiger als am Amazon Prime Day im Juli, als die SSD exklusiv für Prime-Mitglieder für 124€ zu haben war. Bei Alternate zahlt ihr für den Versand vergleichsweise hohe 6,99€. Mit diesem Gesamtpreis ist Amazon inzwischen mitgezogen und bietet die SSD für 126,98€ versandkostenfrei an:

Bislang macht keiner der Händler Angaben dazu, wie lange die Deals noch gültig sind. Sie können also jederzeit wieder verschwinden.

Wie gut ist die WD Black SN850 NVMe-SSD?

Geschwindigkeit: Die WD Black SN850 ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s bestens für PlayStation 5 geeignet, Sonys Konsole benötigt eine NVMe-SSD mit wenigsten 5.500 MB/s. Tatsächlich ist die WD Black SN850 laut Testberichten und Benchmarks sogar eine der besten SSDs für PS5 und liegt in der Regel knapp vor der ebenfalls sehr beliebten Samsung 980 Pro. Übrigens ist auch die Schreibgeschwindigkeit mit bis zu 5.300 MB/s sehr hoch, das ist für die PS5 aber weniger relevant.

Kühlkörper: Die WD Black SN850 verfügt in der von Amazon angebotenen Version bereits über einen perfekt für PS5 geeigneten Heatsink. Deshalb braucht ihr nichts weiter zu tun und könnt die SSD direkt in eure Konsole einbauen. Bei vielen anderen SSDs muss man für den Einsatz in der PS5 erst noch selbst einen Kühlkörper dazukaufen und anbringen, um Überhitzung und daraus resultierende Abstürze zuverlässig zu verhindern.

Mehr über SSDs für die PlayStation 5 und worauf ihr bei Kauf und Einbau achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

