"Wer will das?!" Es gibt jetzt offizielle One Piece-Schlüpfer, die euch Ruffy, Zorro und Co. auf den Popo packen

One Piece gehört zu den erfolgreichsten Animes und Mangas der letzten 20 Jahre. Es ist also nicht verwunderlich, dass es auch viel Merch zu Ruffy und seinen Freund*innen gibt. Letztes Jahr hat One Piece etwa mit dem bekannten japanischen Uhrenhersteller Seica zusammengearbeitet und eine schicke Uhr im Design von Ruffys Gear 5 herausgebracht.

Dieses Mal scheint One Piece in eine ganz andere Richtung zu gehen, denn es gibt jetzt offizielle Unterhosen mit den Gesichtern verschiedener Charaktere aus der beliebten Serie!

Mit Ruffy, Zorro und Co. könnt ihr bald euren Hintern schmücken

Der offizielle japanische X/Twitter-Account @Eiichiro_Staff kündigte am 10. Juli 2024 eine Zusammenarbeit mit der Unterwäsche-Marke HipShop an und zeigte erste Bilder der neuen One Piece-Schlüpfer.

Der Post zeigt Unterhosen mit den Gesichtern aller Strohhut-Mitglieder und einiger anderer bekannter Figuren wie Falkenauge, Buggy, Lucci, Sabo und Kaido zu sehen. Die Unterhosen sind nicht nur in Erwachsenen-, sondern auch in Kindergrößen erhältlich und werden sogar in einer speziellen kollaborativen Verpackung geliefert, auf der die jeweilige Figur abgebildet ist.

One Piece-Fan @newworldartur hat nach der Ankündigung zusätzlich einige Beispielbilder veröffentlicht, die zeigen, wie die Unterhosen aussehen, wenn sie mit den Gesichtern vorne getragen werden.

Hier könnt ihr euch das Mock-Up genauer anschauen:

Auf der Website von HipShop können die Unterhosen ab dem 19. Juli 2024 bestellt werden. Der Onlineshop verschickt auch weltweit und der Vorverkauf scheint bereits zu laufen. Bei Bedarf könnt ihr weiter unten auf der Webseite die Schlüpfer nach den einzelnen Handlungsabschnitten von One Piece filtern und euch anschauen, ob ihr einen ganz bestimmten Charakter auf eurem Hintern tragen könnt.

Community nimmt das offizielle Merch mit viel Humor

Die Gesichter der Strohhüte und anderer One Piece-Charaktere so prominent auf Unterhosen zu tragen, kann doch etwas speziell wirken. Der Twitter/X-Account @newworldartur hatte es beispielsweise in seinem Post schon auf den Punkt gebracht: “Wer will sowas?” Auch in den Kommentaren finden sich unterschiedliche Reaktionen von Fans zu den Unterhosen:

“Kizaru passt zu mir, denn dann hätte ich eine Ausrede für 2 Sekunden Ausdauer.” Von @hustler_hamburg

“Ich war das. Wo ist Lysop, wenn man ihn braucht?” Von @sabzerose

“Die wahre Frage lautet: Wer hat nicht danach gefragt?” Von @Mr_1BallWhale

Die neuen One Piece-Unterhosen kommen also durchaus positiv bei den Fans an, auch wenn es sich vor allem um Meme-Reaktionen handelt. Denn im Online-Shop lässt sich bereits einsehen, dass schon einige dieser Schlüpfer ausverkauft sind.

Welchen Charakter wollt ihr euren Allerwertesten schmücken oder spricht euch diese One Piece-Kollaboration eher weniger an?