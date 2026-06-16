Werbung direkt im Gameplay: EA stellt neuen Plan vor, der euch überhaupt nicht gefallen wird

Mit EA Adertising soll es Firmen künftig noch leichter fallen Werbung direkt im Spiel zu schalten.

Während die Übernahme von EA durch Investoren aus den USA und Saudi-Arabien weiterhin im Gange ist, wurde mit EA Advertising am gestrigen Abend ein Programm angekündigt, das es Werbepartnern künftig erleichtern soll, ihre Anzeigen direkt im Spiel zu schalten.

Zwar ist Ingame-Werbung speziell bei Electronic Arts kein komplettes Neuland mehr, mit der neuen Plattform soll die Integration von Werbung in Videospielen wie EA Sports FC oder Madden aber künftig erleichtert und erweitert werden (via GameSpot).

Werbung soll "nicht stören"

Laut EA sollen Werbepartner durch "dynamische Echtzeit-Platzierungen direkt ins Gameplay eingebunden werden". Als Beispiel werden Stadionwerbung und individuelle Spielinhalte genannt, die das Spielerlebnis verbessern und nicht stören sollen.

Ein Unternehmen könnte so eine aktuelle Kampagne quasi in Echtzeit auf eine Werbebande in EA Sports FC bringen. Zudem könnten gewisse Challenges in Sportspielen von Marken gesponsert werden.

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Autoplay

"In diesen interaktiven Spielumgebungen werden Marken Teil des Spiels selbst und spiegeln wider, wie Spieler in realen Kontexten mit Werbung interagieren. Marken können in Live-Umgebungen aktiv werden, Platzierungen an die Kampagnenziele anpassen und Kampagnen durch fortlaufende Optimierung auf Basis aggregierter Engagement-Einblicke aktualisieren" – so die offizielle Aussage von EA.

Erste Werbepartner für EA Advertising sind derweil schon gefunden, die bereits jetzt Anzeigen in Sportspielen wie Madden schalten. Dazu gehören Visa, Xfinity, Peacock, Mountain Dew und Lowe's.

Ein weiterer Schritt hin zu mehr Ingame-Werbung

Wie eingangs erwähnt, ist die Schaltung von Werbung in Videospielen für EA wahrlich kein erstes Mal.

Bereits 2020 sorgte eine in UFC 4 geschaltete Werbeeinblendung von Amazon Prime Video für einen massiven Shitstorm, woraufhin die Anzeige umgehend entfernt wurde.

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Vor allem in Sportspielen ist der Weg hin zu mehr Werbung ein leichter, da Spieler*innen die permanenten Einblendungen aus dem echten Leben gewohnt sind.

EA ist kein Einzelfall

An der Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass Ingame-Werbung seit Jahren speziell in AAA-Spielen gängige Praxis sind und stetig zunehmen.

Prominente und aktuelle Beispiele sind neben Death Stranding (Monster Energy) unter anderem Capcoms Resident Evil Requiem und Intergalactic von Naughty Dog, die beide Porsche als aktives Gameplay-Element einbinden.

Wie seht ihr die zunehmende Einbindung von Werbung in Videospielen?