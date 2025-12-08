Läuft gerade Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA & Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist
Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA + Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist

5 Aufrufe

Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA & Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist

Christian Fußy
08.12.2025 | 18:15 Uhr

Gebt ihr mehr Geld für Ingame-Kram aus, als ihr eigentlich wollt? Kein Grund zur Scham, das geht den meisten so. Aber warum eigentlich? Wieso lassen wir uns von Videospielen so leicht zum Geldausgeben verführen? Welche Geheimwaffen nutzen die Publisher, um unsere Impulskontrolle immer wieder auszuhebeln? In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, welche Tricks Unternehmen wie Electronic Arts oder Activision einsetzen, um ihr Publikum von Playern zu Payern zu machen.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA + Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist Video starten   28:17

vor 58 Minuten

Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA & Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist
Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen Video starten   0:46

vor 5 Tagen

Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen
Fantasy-RPG aus Deutschland: Wir stellen euch Fatekeeper in 36 Sekunden vor Video starten   0:36

vor 5 Tagen

Fantasy-RPG aus Deutschland: Wir stellen euch Fatekeeper in 36 Sekunden vor
Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher Video starten   12:35

vor 5 Tagen

Where Winds Meet: Das Spielejahr 2025 endet mit einem Open-World-Kracher
Specials

Specials
4.775 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint Video starten   3:53

vor 3 Stunden

Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint
Routine: 13 Jahre nach Ankündigung soll das Sci-Fi-Horrorspiel noch dieses Jahr endlich erscheinen Video starten   2   1:30

23.08.2025

Routine: 13 Jahre nach Ankündigung soll das Sci-Fi-Horrorspiel noch dieses Jahr endlich erscheinen
Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen Video starten   0:46

vor 5 Tagen

Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen
Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle? Video starten   1:05:00

vor 3 Tagen

Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle?
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Skate Story - Trailer stellt das surreale Spiel vor, in dem ihr zum skatenden Dämon werdet Video starten   1:32

10.06.2022

Skate Story - Trailer stellt das surreale Spiel vor, in dem ihr zum skatenden Dämon werdet
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA + Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist Video starten   28:17

vor 57 Minuten

Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA & Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist
Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint Video starten   3:53

vor 3 Stunden

Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint
FYNG 2026: Trailer zu unserem großen Livestream-Event Video starten   0:35

vor 11 Stunden

FYNG 2026: Trailer zu unserem großen Livestream-Event
GTA Online bekommt neue Erweiterung A Safehouse in the Hills Video starten   2   1:00

vor 2 Tagen

GTA Online bekommt neue Erweiterung "A Safehouse in the Hills"
Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle? Video starten   1:05:00

vor 3 Tagen

Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle?
Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation Video starten   0:31

vor 3 Tagen

Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation
Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin Video starten   1     2:15

vor 3 Tagen

Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin
Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da Video starten   2:15

vor 3 Tagen

Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da
Total War: Medieval 3 wurde im Trailer enthüllt und zeigt Könige, die nach der Macht greifen Video starten   1:33

vor 4 Tagen

Total War: Medieval 3 wurde im Trailer enthüllt und zeigt Könige, die nach der Macht greifen
Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4 Video starten   3   18:13

vor 4 Tagen

Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4
Call of Duty Black Ops 7: Story-Filmsequenz zur Season 1 des Shooters Video starten   1:25

vor 4 Tagen

Call of Duty Black Ops 7: Story-Filmsequenz zur Season 1 des Shooters
Trailer zeigt Naruto und Sasuke bei epischem Kampf in einer Cyberpunk-Stadt - bei uns gibts das zugehörige Spiel leider nicht Video starten   1:08

vor 4 Tagen

Trailer zeigt Naruto und Sasuke bei epischem Kampf in einer Cyberpunk-Stadt - bei uns gibt's das zugehörige Spiel leider nicht
mehr anzeigen