Neues Psychohorror-Spiel lässt uns in den 90er-Jahren einen Serienmörder jagen – und unsere Entscheidungen beeinflussen die Story

When Sirens Fall Silent wird ein düsterer Titel mit schweren Themen.

Im Anschluss an den Summer Game Fest-Showcase fand in der Nacht ein Day of the Devs-Showcase statt, in dem wir unter anderem einen genauen Blick auf den kommenden Psychohorror-Thriller When Sirens Fall Silent werfen durften.

Im Trailer wurden Story und Gameplay näher vorgestellt. Das neue Spiel des italienischen Entwicklerteams LKA macht uns zu Detektiven, lässt uns aber auch mit unseren Entscheidungen Einfluss auf die Geschichte nehmen.

3:08 Neuer Horror-Thriller der Martha is Dead-Macher stellt Story und Gameplay vor

Ein unheimliches Spiel mit Retro-Setting und schweren Themen

In When Sirens Fall Silent schlüpfen wir in die Rolle der Polizistin Mila, die Jagd auf einen brutalen Serienmörder macht. Die Story spielt im Italien der frühen 90er-Jahre und vermischt Horrorelemente mit Detektivmechaniken.

Während der Ermittlung müssen wir ganz klassisch Tatorte untersuchen, Hinweise sammeln und verknüpfen. Dabei gibt es aber auch eine unheimliche psychologische Ebene, in der die Protagonistin immer mehr in den Horror abdriftet, sodass die Grenzen zur Realität verschwimmen.

Insbesondere bei dieser Komponente sollen wir mit unseren Entscheidungen mitmischen und somit definieren können, wie die Geschichte für Mila verläuft.

Aber Vorsicht: Seid ihr interessiert an dem Spiel, solltet ihr wissen, dass es sehr ernste und schwer verdauliche Themen in den Fokus rückt. Unter anderem geht es im Spiel um Misogynie, (sexuelle) Gewalt und Menschenhandel.

Damit schlägt der Titel in eine ähnliche Kerbe wie die Vorgänger Town of Light und Martha is Dead. Das Studio wandert also auch bei seinem neuen Spiel auf einem schmalen Grat und muss Fingerspitzengefühl beweisen.

Wann wir genau herausfinden können, ob das gelingt, ist noch unklar. Bislang gibt es noch kein Release-Datum. Der Titel kann lediglich auf PC gewishlistet werden. Da aber auch die Vorgänger auf Konsole erschienen, ist hierbei auch davon auszugehen.

Habt ihr die anderen Spiele des Studios gespielt und seid auch an diesem Titel interessiert?