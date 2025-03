Wie heißt dieser Button eigentlich? Stimmt ab und verratet uns, wie ihr die Taste nennt

Wir und die Community fragen sich: Wie heißt eigentlich dieser Button?

Die meisten von uns zocken bereits seit vielen Jahren und können die Tasten auf unseren liebsten Controllern mittlerweile im Schlaf bedienen. Haben wir das Layout einmal verinnerlicht, müssen wir natürlich nicht mehr jedes Mal nach unten schauen und überlegen, wo das Dreieck oder Y zu finden ist.

Bei der Bezeichnung der Tasten wird es dann schon etwas schwieriger, denn hier sind sich viele Leute gar nicht so einig, wie wir vielleicht glauben. Die meisten von euch bezeichnen die Kreuz-Taste auf dem PlayStation-Controller etwa falsch und nennen sie schlicht X-Taste.

Bei einer weiteren Taste gehen die Meinungen ebenfalls auseinander, auch wenn eine sehr alte Bezeichnung auch heute noch vielfach genutzt wird.

Sagt ihr noch immer Start und Select?

Es geht um die oben eingekreiste kleine Taste auf der rechten und genauer genommen auch um die zweite kleine Taste auf der linken Seite des Controllers. Die Frage nach dem Namen beschäftigte auf Reddit ziemlich viele Leute, und auch wir haben in der Redaktion unterschiedliche Bezeichnungen parat.

Start und Select wurden dabei bei uns, als auch in der Reddit-Community am häufigsten genannt. Diese Namen gehen wahrscheinlich auf die entsprechenden Bezeichnungen auf den ersten Nintendo-Konsolen zurück. Dort waren die beiden schmalen Optionstasten nämlich genau so bezeichnet.

In der Diskussion wurden aber noch einige andere Namen für die rechte Taste genannt und wir wollen von euch wissen, welche ihr benutzt:

Wir finden alle Varianten durchaus nachvollziehbar, am meisten gefällt uns aber die 'Hamburger-Taste'. Die Bezeichnung geht auf die drei waagerechten Strichen auf oder neben dem Button zurück. Dieses Symbol wird auf Webseiten und in verschiedener Software nämlich mit derselben Bezeichnung genutzt.

Während es früher häufig nur 'Start und Select' in der Mitte der Controller gab, haben sich mittlerweile noch weitere Tasten dazu gesellt. Der Xbox-Controller bekam etwa noch die Share-Taste dazu, der DualSense verfügt über ein ganzes Touchpad zwischen den beiden Tasten.

Egal, wie ihr die Taste nennt, wahrscheinlich wisst ihr bei allen der oben genannten Bezeichnungen sofort, um welchen Button es geht. Wir sind in jedem Fall gespannt, welche Variante bei euch am populärsten ist.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, für welche Option ihr abgestimmt habt und wie ihr zum Namen gekommen seid. Habt ihr für andere Taste noch besondere Bezeichnungen?