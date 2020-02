The Witcher Staffel 2 führt komplett neue, sadistische Figur ein

Die erste Staffel von The Witcher schlug ein wie Geralts Silberschwert in die Insektenbeine einer Kikimora. Und bald geht das Hexer-Abenteuer weiter: An Staffel 2 wird hinter den Kulissen nämlich schon kräftig gearbeitet, und auch wenn es bis zum Start noch eine Weile hin ist, tauchen hier und da ein paar Infofetzen dazu auf. So wissen wir nun, dass wir uns in der neuen Staffel auf einen Charakter freuen können, den es gar nicht in den Büchern und Spielen gibt.

Was hinter dem mysteriösen neuen Charakter steckt

Wie Deadline schreibt, wird in den neuen Folgen die Britin Carmel Laniado dazustoßen und die Rolle des Nebencharakters Violet übernehmen. Die junge britische Schauspielerin ist aktuell in "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" auf der Leinwand zu sehen.

So wird Violet beschrieben: Laut Deadline sei Violet ein junges Mädchen, das ihre "schlaue, sadistische Natur hinter einer verspielten, unschuldigen Fassade" verstecke. Kurzum: Violet hat's offenbar faustdick hinter den Ohren. Mehr ist noch nicht über den Charakter bekannt.

Da sich Staffel 2 nicht mehr an den Kurzgeschichten, sondern wohl an der Handlung des ersten Romans "Das Erbe der Elfen" orientiert, vermutet Cinema Blend , dass Geralts Ziehtochter Ciri in Staffel 2 auf Violet treffen wird. In "Das Erbe der Elfen" kommt Ciri eine Zeit lang in einem Tempel unter, um dort mit anderen Mädchen ihres Alters gemeinsam zu lernen. Möglicherweise könnte hier Violet ins Spiel kommen.

Was wir bislang über Staffel 2 wissen

Wann ist der Start? Die Dreharbeiten beginnen laut Netflix im Frühjahr 2020 in London. Der geplante Staffel-Start ist im Jahr 2021. Eine genau Angabe zum Monat gibt es bislang noch nicht.

Wie ist der Cast? Hier haben wir lediglich Informationen zu den Figuren, die bereits in Staffel 1 vertreten sind. Darunter:

Geralt von Riva (Henry Cavill)

Yennefer (Anya Chalotra)

Ciri (Freya Allan)

Graham McTavis (Sigismund Dijkstra)

Wieviele Episoden gibt es? Wie bereits die erste Staffel, wird auch die zweite Staffel aus insgesamt acht Episoden bestehen.

Wer produziert die Staffel? Lauren Schmidt Hissrich, Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub und Jaroslaw Sawko.

