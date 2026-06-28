Ich hab noch kein einziges WM 26-Spiel gesehen, aber diese Fußball-Serie auf Disney+ lässt mich nicht mehr los

Auch wenn die Fußball WM 2026 gerade läuft, schaue ich lieber eine Fußball-Serie auf Disney+. (©Disney/Hulu/FX Networks)

Die Fußball-WM 2026 der Männer ist in vollem Gange und bis auf ein paar Zusammenfassungen geht sie ziemlich an mir vorbei.

Und trotzdem bin ich gerade voll im Fußballfieber, obwohl mir der Sport eigentlich egal ist – dank der Fußball-Serie Welcome to Wrexham auf Disney+.

Eine Fußball-Doku, die so viel mehr zeigt als den Sport

Name : Welcome to Wrexham

: Welcome to Wrexham Staffelanzahl : 5

: 5 Episodenanzahl : 18 (Staffel 1), 15 (Staffel 2), 8 (Staffel 3-5)

: 18 (Staffel 1), 15 (Staffel 2), 8 (Staffel 3-5) Wo kann ich es sehen? Auf Disney+

Auf Disney+ Deutsche Synchronisation ist nur für Staffel 1 verfügbar, Staffel 2-5 hat nur deutsche Untertitel

1:42 Welcome to Wrexham zeigt in der fünften Staffel den bisher schwierigsten Aufstiegskampf des Klubs

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Was ist Welcome to Wrexham? Wie der Name schon vermuten lässt, verfolgt die Doku-Serie den walisischen Fußballverein Wrexham A.F.C.. Der Club machte 2021 Schlagzeilen, als er von den Schauspielern Ryan Reynolds (Deadpool) und Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) gekauft wurde.

Und seitdem verfolgen Kameras jede Saison und den Aufstieg des Klubs von der National League bis aktuell zur zweiten englischen Liga, der EFL Championship. Das ultimative Ziel ist natürlich die englische Premier League.

Während es zu Beginn noch viel um die Übernahme durch die Hollywoodstars geht und wie die beiden den Sport langsam lernen, haben sie mittlerweile einen Platz auf den hinteren Plätzen der Loge eingenommen. Die Dokumentation stellt viel mehr in den Vordergrund, was der Club und der Sport für die Stadt, die Bewohner*innen und die Fans bedeutet.

Die beiden Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney haben 2021 den Klub gekauft. (©Disney/Hulu/FX Networks)

Dadurch stellt die Serie in jeder Folge immer wieder neue Personen vor, die irgendwie mit Wrexham verbunden sind. Da gibt es zum Beispiel Schwestern, die mit ihrem Vater jedes zweite Wochenende ins Stadiom gehen, einen Pub-Besitzer direkt in der Nähe der Spielstätte oder auch einen der Spieler der Profi-Mannschaft.

Ich lerne dadurch über mehrere Staffeln hinweg eine Stadt, ihre Bewohner*innen und den Klub auf eine sehr persönliche Art kennen. Am Ende bin ich nach einer Folge auch mal berührt, wenn etwa Todesfälle, medizinische Rückschläge oder andere Schicksale thematisiert werden.

Sebastian Zeitz Auch wenn Basti Fußball nicht komplett abgeneigt ist, reizt ihn aktuell die WM 2026 überhaupt nicht. Stattdessen schaut er lieber bei Disney+ in die Doku-Serie Welcome to Wrexham, die ihn seit Jahren immer wieder an den Bildschirm fesselt. Darüber hinaus schaut er sich auch Doku-Serien anderer Sportarten an – egal ob Golf, Nascar, Tennis oder mehr.

Aber auch sportlich ist die Serie divers. So wird beispielsweise auch der Frauenmannschaft von Wrexham erfreulich viel Zeit eingeräumt. In der neuesten Staffel wird auch gezeigt, wie sich der Club für eine eigene Powerchair-Mannschaft einsetzt und so Klub-Fußball für Menschen mit Behinderungen im Rollstuhl ermöglicht.

Auch eine Powerchair-Mannschaft ist Teil des Wrexham Fußballklubs. (©Disney/Hulu/FX Networks)

Welcome to Wrexham hat zwar auch nach fünf Staffeln noch nicht geschafft, wirkliche Begeisterung für den Sport auszulösen – weshalb mich auch die WM kalt lässt.

Aber das soll nicht heißen, dass das durch eine Doku nicht möglich ist, ich bin das perfekte Beispiel dafür. Ich hatte nie was mit Formel 1 am Hut hatte und dank der Netflix-Doku-Serie Drive to Survive verfolge ich mittlerweile die Saisons live und war sogar schon an der Rennstrecke in Spa.

Was Welcome to Wrexham für mich aber so besonders macht, ist der Blick darauf, was Sport und Fußball für Menschen und Fans bedeuten kann. Und für mich eine ebenso sehenswerte wie emotionale Reise nach Wales, bei der ich mich auf jede neue Staffel wie Bolle freue.

Kennt ihr noch weitere Serien, die ihr Fußball-Muffeln wie mir empfehlen könnt?