Forza Horizon 6 Schatzsuche: Aktuelle Truhe mit 100.000 Credits finden (Serie 1 Sommer)

In den wöchentlichen Schatztruhen stecken 100.000 Credits und drei Punkte für die Festival-Playlist.

Als Teil der Festival-Playlist von Forza Horizon 6 findet eine Schatzsuche statt, während der ihr eine bunte Kiste in der Landschaft finden und zerstören müsst. Als Belohnung gibt es satte 100.000 Credits und drei Punkte, die euch in der saisonalen Playlist voranbringen.

Nach diesem Design müsst ihr dabei die Augen offen halten:

Die Festival-Schatztruhe ist nicht allzu klein und aufgrund ihrer Farbgebung gut in der Umgebung erkennbar.

Aktuelle Schatzsuche und Fundort der Truhe

Season: Serie 1 "Willkommen in Japan"

Serie 1 "Willkommen in Japan" Jahreszeit: Sommer

Sommer Region: Ohtani / Westen der Map

Die erste Suche bringt euch zum Kinkaku-Ji-Tempel nahe der ersten Scheune, in der der NSX-R geparkt steht beziehungsweise stand, sofern ihr ihn euch abgeholt habt. Eine Schotterpiste führt euch auf dem Tempelareal um einen Teich herum. Auf ihr steht die Schatztruhe.

Die Region könnt ihr euch zudem via RB auf der Karte anzeigen lassen, dann solltet ihr schneller erkennen können, wohin es ungefähr geht.

Icon auf der Karte Bei einigen Spieler*innen taucht das Schatz-Symbol auf der Map auf, weit bevor sie überhaupt mit ihrem Fahrzeug in die Nähe der Truhe gefahren sind. Es ist derzeit unklar, wieso das passiert, und ob das beabsichtigt ist. Eigentlich sollte es sich ja um eine richtige Suche mit nur einem Foto als Hinweis handeln, so wie es beispielsweise auch in Forza Horizon 5 der Fall war.

Das müsst ihr mit der Truhe machen

Wie auch bei den Bonusschildern und den regionalen Maskottchen müsst ihr einfach nur durch die Truhe fahren. Sie zerspringt dann in ihre Einzelteile und ihr werdet informiert, dass eurem Konto 100.000 Credits gutgeschrieben worden.

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Autoplay

Was bringen die Playlist-Punkte?

Über die Playlist-Punkte schaltet ihr im Wochenrhythmus jeweils zwei Autos frei. Sie zahlen aber auch gleichermaßen auf die gesamte, 30-tägige Serie ein, und dort warten dann in der Regel legendäre und damit besonders wertvolle Fahrzeuge auf euch. Die Boliden verbleiben zumeist exklusiv für die Playlist, habt ihr sie verpasst, dann müsst ihr auf sie verzichten.

Es ist auch zu erwarten, dass die Schatztruhen ein wiederkehrendes Element in den Seasons sind, immerhin wurden sie auch bei den Vorgängern über Jahre hinweg eingebaut beziehungsweise wurden sie wenn dann erst mit der Einstellung des Online-Supports aus dem Spiel genommen.

Wie findet ihr die Challenge? Erledigt ihr die Schatzsuche gern?